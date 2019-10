Marius Budăi, asigurare pentru pensionari: "Ne vom bate din Parlament ca legea să fie respectată" "Eu ii asigur pe pensionari ca noi, chiar din opoziție, ne vom bate din Parlament ca aceasta lege sa fie respectata. Oamenii și-au pus speranțe in noi sau iși spun speranțe in aceasta lege și nu este un moft. Avem foarte multe pensii mici la aceasta data, inca, in Romania. Va spun ceva. Nu am fost Guvernul perfect, dar ne-am gandit cum sa facem cat mai bine pentru romani. Și eu cred ca in acești doi ani și noua luni, am reușit sa aducem și un zambet și o mica speranța pe fața romanilor și mai ales pe fața parinților și bunicilor noștri. Acești seniori ai Romaniei care, cred cu tarie ca trebuie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

