Marius Budăi, anunţ important! Ce se întâmplă cu măririle de pensii prevăzute de la 1 ianurie: "Nu vreau să le dau speranţe" "Am aflat de la un coleg liberal ca un program de guvernare inseamna se incearca, nu am auzit in viata mea asa ceva. (Cei de la PNL n.r) nu au de facut modificari, trebuie sa respecte bugetul, pe 2020 trebuie sa aiba stiinta ca legea sa fie respectata si maririle de pensii sa fie respectate... De la 1 septembrie trebuia date maririle pt profesori. Dar acum am o dilema: timp de trei ani ni s-a zis zilnic ca nu avem bani, din 2017 pana acum. Cum au dat jos Guvernul, dintr-o data sunt bani, cand mintim? Ieri sau azi?(...) Nu pot sa uit ca i-au panicat pe pensionari, am fost prin tara, am vorbit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Camerei de Comert Romano-Germane: “Cota unica nu are nicio șansa sa supraviețuiesca, nu mai sunt bani in Romania! 400.000 de bugetari ar putea fi concediați” Noul Executiv care va coduce Romania, dupa guvernarea PSD, va fi obligat sa aplice o serie de masuri de austeritate, pentru…

- Acesta a argumentat aceste posibile masuri prin faptul ca in urmatorii cel putin trei ani nu vor exista bani pentru plata pensiilor si salariilor bugetarilor conform actualelor Legi a Pensiilor si a Salarizarii Unitare, iar politicienii nu se vor atinge de pensii si de salariile bugetarilor, astfel…

- Dragos Anastasiu sustine ca in urmatorii cel putin trei ani nu vor exista bani pentru plata pensiilor si salariilor bugetarilor conform actualelor Legi a Pensiilor si a Salarizarii Unitare, iar politicienii nu se vor atinge de pensii si de salariile bugetarilor, astfel ca singura masura pentru Guvern…

- "Klaus Iohannis isi permite tot mai des aprecieri iresponsabile. Ieri, spre exemplu, a afirmat ca „PSD-ul a fost si este o catastrofa pentru Romania". Prin astfel de afirmatii, Iohannis considera ca va castiga respectul romanilor si un al doilea mandat. Nu cred. Fara indoiala, ultimii ani au fost…

- Retailerul scandinav Marc O‘Polo a anuntat miercuri ca deschide pe 12 septembrie primul magazin din Romania al brandului in Bucuresti Mall-Vitan, potrivit news.ro.Magazinele Marc O’Polo sunt prezente in peste 30 de tari din Europa. Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu:…

- ”Cel puțin in privința doamnei Gavrilescu, este o propunere absolut in regula. Este cunoscuta, a reușit sa mai rezolve probleme pe care le are Romania la Bruxelles, in privința mediului, deci nu avem ce spune. Ceilalți doi sunt foarte puțin cunoscuți. Dar nu asta este important, daca sunt sau nu…

- Guvernul a aprobat lucrarile de reabilitare a 14 kilometri din Canalul magistral de irigatii Siret - Baragan, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit Agerpres.Citește și: Anunț de ultima ora de la BNR! S-a decis azi: Apare o noua bancnota in Romania!…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, a anuntat Guvernul de la Sofia, citat de site-ul novinite.com, potrivit Mediafax. Bulgaria a votat anterior impotriva candidaturii acesteia, insa presa bulgara noteaza ca pozitia Sofiei…