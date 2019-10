Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta marti la Satu Mare ca afirmatia potrivit carora bugetarii sunt multi e un lucru fals, aratand ca in institutiile subordonate exista deficit de personal. "Tot ceea ce este bugetar in Romania…

- Horia Brenciu are o familie extraordinar de frumoasa alaturi de soția sa, Alice Dumitrescu, și cei patru copii. Binecunoscutul artist a fost intrebat, intr-un interviu pentru life.ro, despre povestea de dragoste dintre el și partenera sa de viața, Alice Dumitrescu. "Mi-a fost producator de 3 ori, la…

- ​​O petiție online a fost lansata de Viorica Dancila care le cere românilor sa semneze pentru pactul anti-austerite. În primele patru zile aceasta a fost semnata de 3.300 de persoane. Șefa Guvernului susține ca niciunul dintre partidele de opoziție nu a semnat pactul propus în…

- Adoptarea intempestiva de masuri fiscale in regim de urgenta in mod nejustificat economic, dar si lipsa digitalizarii ANAF si lipsa de cooperare a autoritatilor fiscale sunt printre principalele nemultumiri ale oamenilor de afaceri reuniti in Camera de Comert Romano-Americana (AmCham).

- Unul din zece pacienți care ajung in spitalele din Romania are nevoie de sange. Suntem insa pe ultimele locuri in ceea ce privește numarul de donatori, iar multe intervenții chirurgicale din țara sunt amanate din lipsa de sange.

- Punem județul pe PLUS Mihail David – presedinte PLUS Alba: „Alba Iulia are nevoie de o dezvoltare economica durabila” Municipiul Alba Iulia are nevoie de soluții pragmatice, de oameni serioși și mai ales de investiții in puncte și domenii cheie. Județul Alba are nevoie de o analiza serioasa, de un plan…

- ”Toți pensionarii trebuie sa știe ca toate cele cinci milioane de pensii sunt recalculate in conformitate cu noua valoare a punctului de pensie. O majorare de la 1.100 la 1.265 de lei, inclusiv indemnizația sociala de la 640 de lei la 704 lei. Suntem cu toate fluturașele tiparite. Suntem in postura…