Marius Bota, exclus din PSD după moţiune, previziuni sumbre: PSD, spre dezastru iminent "Am fost numit tradator pentru ca am avut curaj sa ma manifest democratic si sa nu fiu de acord cu ceea ce se intampla azi in PSD. La cum se desfasoara lucrurile in prezent, PSD se indreapta in mod evident spre un dezastru iminent. Liderii CEX-ului mic si toxic nu au inteles nimic, iar cei ai CEX-ului unanim sunt consecventi, insa, din pacate, consecventa lor este cat se poate de nociva. Nu votul meu, sau al exclusilor, a determinat caderea Guvernului. Majoritatea era oricum pierduta. M-am exprimat impotriva unei conduceri toxice pentru partid si tara si nu m-am lasat "impacat". "Imi vor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro "Imi vor…

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Satu Mare, Doina Feher, a demisionat marti din functie in urma scandalului privind includerea fiului ei pe lista beneficiarilor de locuinte ANL, a anuntat intr-o conferinta de presa viceprimarul Adrian Albu, care este si presedinte al filialei judetene a PNL.Adrian…

- Un preot din Pitești a fost reținut, marți, sub acuzația de tentativa de omor, dupa ce a lovit intenționat cu mașina un pieton care traversa strada regulamentar, dupa ce inainte se certase cu acesta, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților IPJ Argeș, un barbat de 42 de…

- "Vorbim nu de o premiera. Premiera va fi daca PNL reuseste sa dea jos Guvernul. Deocamdata, PNL este campion la motiuni de cenzura esuate. In privinta a ceea ce s-a intamplat la Bruxelles, nu e de mirare ca se intampla, cat timp presedintele saboteaza propriul Guvern. Nu e vorba de persoana Rovana…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a inrautatit estimarile privind evolutia inflatiei si a economiei euro in perioada 2019-2020, furnizand o justificare esentiala pentru noile masuri de stimulare anuntate la sedinta de politica monetara de joi, transmit BBC, DPA si Reuters.

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anunțat faptul ca se va merge in Parlament pentru a cere un vot privind restructurarea Guvernului, insa a ținut sa precizeze ca in cazul in care acesta nu va fi...

- Președintele ALDE a raspuns ca e democrație in partid și a dat de ințeles ca rabufnirile sunt personale, bazate pe conflicte mai vechi. ”ALDE nu e genul de partid in care sa existe intotdeauna unanimitați. Ca-n orice partid democratic, sunt puncte de vedere diferite. Aceste puncte de vedere…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu i-a recomandat premierului Viorica Dancila sa se retraga și PSD de la guvernare, in ședința de luni dimineața a coaliției de guvernare, spun surse participante la ședința pentru STIRIPESURSE.RO.Tariceanu i-a zis lui Dancila ca este un climat ostil pentru…

- Partidul de guvernamant al Italiei, Liga, a depus o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului, vineri, liderul formatiunii Matteo Salvini sperand ca aceasta miscare sa declanseze alegeri anticipate si sa ajunga noul lider al natiunii, potrivit Reuters.