Marius Bodea a spus, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in legea privind realizarea Autostrazii Iasi-Targu Mures, exista o prevedere care arata "negru pe alb" ca Ministerul Transporturilor este obligat, in fiecare an, sa prinda bani in buget pentru acest proiect. El a adaugat ca, in mod logic, nici nu este nevoie de lobby la dezbaterile pe legea bugetului.



Pe de alta parte, deputatul liberal de Iasi a declarat ca nu intelege de ce legea privind autostrada se afla inca la Parlament si n-a fost trimisa spre promulgare la Cotroceni, desi a fost aprobata in urma cu noua zile de plenul…