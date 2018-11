Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea Comandantului Garnizoanei Buzau și cu prilejul sarbatoririi „Zilei Veteranilor” se va conferi post-mortem, titlul de “CETAȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZAU”, militarilor Iulian Dumitrescu și Adrian Vizireanu, cazuți la datorie in Teatrul de Operatii Afganistan – pe timpul executarii…

- Apropierea recenta intre cele doua Corei si intre Coreea de Nord si Statele Unite nu a contribuit la progrese in domeniul respectarii drepturilor omului, a deplans un responsabil al ONU, citat miercuri de France Presse preluata de Agerpres. "Situatia drepturilor omului la ora actuala nu s-a…

- Lista „Cetatenilor de onoare" ai Sucevei va cuprinde de luna aceasta prima femeie director din lunga existenta a renumitului Liceu „Stefan cel Mare", profesoara Rodica Alexandru, acum in varsta de 85 de ani.Proiectul de hotarare, initiat de primarul Ion Lungu, in baza ...

- Comisia nr. 4 pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, sport, culte si protectie sociala a Consiliului Local Municipal Constanta s a reunit ieri in sedinta. Din Comisia de invatamant, sanatate, cultura, sport, culte si protectie sociala fac parte urmatorii consilieri locali municipali:Raluca…

- Actiunile de curatenie din Buzau cu sprijinul voluntarilor vor deveni lunare in acest an si saptamanale, cel mai probabil de anul viitor, a anuntat primarul Constantin Toma pe pagina sa oficiala de Facebook, intr-o inregistrare video realizata sambata, in Parcul Crang, in timpul derularii campaniei…

- Actiunile de curatenie din Buzau cu sprijinul voluntarilor vor deveni lunare in acest an si saptamanale, cel mai probabil de anul viitor, a anuntat primarul Constantin Toma pe pagina sa oficiala de Facebook, intr-o inregistrare video realizata sambata, in Parcul Crang, in timpul derularii campaniei…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni care vizeaza doua firme, una din Rusia si una din China, acuzate de sustinerea programelor nuclear si balistic din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Coreea de Sud, Brazilia si Argentina vor beneficia de exceptii de la cotele de import de otel permise de Statele Unite, iar o masura similara se va aplica si la importurile de otel din Argentina, a anuntat miercuri departamentul american al comertului, printr-o declaratie preluata de Reuters.…