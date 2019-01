Mărirea și decăderea minei care a dat “cel mai curat plumb din lume” Herja este una dintre cele șapte mine care inconjoara orașul Baia Mare. Oamenii ii spun „mina mare”. Deschisa in secolul XI a fost unul dintre cele mai importate centre miniere ale județului Maramureș, dar și al Transilvaniei. De-a lungul anilor, aici s-a exploatat aur, argint, fier și cupru, insa principala resursa a subsolului a fost plumbul. Foști specialiști ai minei spun ca plumbul de la Herja era cel mai curat din lume. “Strainii erau foarte interesați de mina noastra, in special germanii. Ei veneau aici anual, pentru a vedea modul nostru de lucru și resursele pe care le are de oferit mina”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

