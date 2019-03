Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu incalzirea vremii, comerciantii au scos pe tarabe primele urzici. Acestia sustin ca plantele isi merita banii pentru ca sunt o sursa bogata de vitamine, atat de necesare la inceput de primavara.

- Minelli lanseaza cea mai noua piesa a ei, „Mariola”, pentru care s-a implicat atat in compunerea muzicii, cat și a versurilor. Muzica mai este semnata, de asemenea de Mihai Alexandru Bogdan (Quick) și de Alex Cotoi, responsabil pentru hituri ale unor artiști precum INNA, The Motans, Irina Rimes, Andra…

- Belinda Bencic (45 WTA) a produs surpriza dupa surpriza la turneul de la Dubai. Elvețianca a câștigat titlul dupa ce a învins-o în finala pe cehoaica Petra Kvitova (4 WTA), scor 6-3, 1-6, 6-2 Partida a durat o ora și 43 de minute.Primele doua seturi au fost în antiteza completa:…

- Un sondaj realizat de INSCOP ii claseaza in topul increderii in personalitați publice, pe primele trei locuri, pe Klaus Iohannis, Gabriela Firea și Victor Ponta. In urma lor cresc in procente Dacian Cioloș, Calin Popescu Tariceanu și Ludovic Orban. Potrivit INSCOP, „increderea intr-o personalitate politica”…

- Organizatia Transparency International a prezentat marti raportul anual privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global, gradul de coruptie in sectorul public fiind stabilit prin consultarea unor experti si oameni de afaceri din cele 180 de tari incluse in analiza. Potrivit clasamentului…

- Primele 40 de parcometre din lotul de 100 au fost instalate în zona I și sunt funcționale. Valoarea totala a achiziției este de 2.591.763,3 lei fara TVA. Parcometrele permit ca modalitate de plata: card bancar tip contactless, plata cu monede și carduri preplatite. Automatul nu da rest.…

- Vodafone Romania, OMV Petrom si Banca Transilvania ocupa primele trei pozitii in topul celor mai buni angajatori din Romania, realizat de BestJobs. In primele zece pozitii din top se mai regasesc ING Bank, cat si angajatori din retail, Auchan, Altex si...

- Primele "veste galbene" s-au indreptat sambata catre Bulevardul Champs-Elysees, incadrate de un important dispozitiv de securitate, in al cincilea weekend de manifestatii la Paris impotriva cresterii costului vietii, relateaza AFP, citata de Agerpres.