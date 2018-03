Mario Vargas Llosa a provocat revolta in Mexic dupa ce a spus ca uciderea a peste 100 de jurnalisti s-a datorat libertatii presei

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Stroiești, recidivist condamnat pentru viol, eliberat din penitenciar in luna septembrie a anului trecut, a fost trimis din nou in judecata, de aceasta data pentru fapte de alta natura.Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului a anuntat trimiterea in ...

- Un procuror turc a cerut vineri, in cadrul unui proces judiciar desfasurat la Istanbul, pedepse de 15 ani de inchisoare contra unor jurnalisti ai ziarului de opozitie turc Cumhuriyet, relateaza DPA. Pedepsele au fost cerute pentru 13 jurnalisti si membri ai conducerii publicatiei. Totusi, procurorul…

- Politia britanica a deschis o ancheta privind uciderea exilatului rus Nikolai Glushkov, prieten apropiat cu oligarhul Boris Berezovsky, dupa ce acesta a fost gasit fara suflare la inceputul saptamanii, relateaza Reuters.

- Aproximativ 3.000 de persoane s-au strans miercuri in Piata Venceslau din Praga la o manifestatie pentru libertatea presei, dupa ce presedintele Milos Zeman a lansat un atac dur la adresa televiziunii publice cehe si a unor institutii media, informeaza site-ul postului France 24.

- In Croatia este stare de alerta, unde topirea brusca a zapezii a generat alunecari de teren si inundatii de proportii. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului din aceasta tara.

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput vizita oficiala din California promovandu-si politicile mai dure privind imigratia. El a fost intampinat cu proteste si critici intr-un stat care ii este ferm impotriva, scrie The Guardian, conform news.ro.Air Force One a aterizat la o baza aeriana…

- Un șofer angajat la Prefectura județului Teleorman a provocat un grav accident rutier, marți dupa-amiaza, dupa ce nu a acordat prioritate de trecere la intrarea intr-un sens giratoriu pe centura municipiului Alexandria. In urma accidentului, patru persoane au fost ranite, printre victime numarandu-se…

- Politisti din cadrul Postului de Poliție Podari l-au depistat, luni seara, pe C. M., de 13 ani, din Podari, in timp ce conducea, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, un moped, pe strada Libertatii din ...

- Locuitorii coastei de nord-est a arhipelagului nipon și-au construit ziduri uriașe care sa-i protejeze de o reeditare a catastrofei naturale, masura luata la șapte ani distanța de la tragedia cumplita care a lovit Japonia. Constructia zidurilor pe malul marii are sensul de a înlocui…

- Alti 25 de jurnalisti turci au fost condamnati la inchisoare, la capatul a doi ani in care mai multe personalitati publice au fost incarcerate, pentru presupuse implicari in tentativa esuata de puci din 2016, despre care regimul de la Ankara spune ca ar fi fost orchestrata de clericul musulman Fethullah…

- Totul s-a intamplat pe un drum acoperit de polei. Politistul venea dinspre Bratasani, iar la un moment dat a intrat intr-o masina care tocmai se oprise pe marginea drumului. In urma impactului, autoturismul lovit de politist a fost grav avariat. Patru tineri care se aflau in masina au ajuns la spital.…

- Intreaga presa din Timișoara, oraș-simbol al luptei pentru libertate, a lansat astazi un semnal de alarma fara precedent in Romania. La ora 0:00, toate instituțiile media locale au publicat...

- Uciderea jurnalistului slovac Jan Kuciak survine dupa mai multe asasinate ale unor jurnalisti in Uniunea Europeana in ultimii ani, batranul continent ramanand totusi unul dintre mediile de lucru cele mai sigure pentru aceasta profesie, relateaza AFP. Intre cazurile precedente inregistrate…

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american. Kushner a fost anuntat de modificare, dar si alti consilieri…

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Viata unui barbat din Texas care urma sa fie executat pentru ca a pus la cale uciderea familiei sale a fost crutata in ultima clipa. Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a decis în ultima clipa sa reduca pedeapsa lui Thomas Whitaker, condamnat la moarte, cu închisoare…

- Un roman care se uita la filme pe mobil a provocat un accident in Germania, pe autostrada A3, in apropiere de Regensburg. Un șofer din Romania, care transporta marfa cu TIR-ul spre Marea Britanie, a provocat un accident grav pe o autostrada din Germania, pentru ca se uita la filme in timpul mersului.…

- Sindromul Takotsubo este o boala de inima care reproduce simptomele infarctului si care se poate instala in urma unui soc sau a unei dezamagiri din dragoste, potrivit Consiliului National al Stiintei si Tehnologiei (Conacyt) din Mexic, citat de EFE, scrie Digi24.ro.

- 3 jurnalisti celebri in Turcia, directorul de marketing si art directorul unui ziar, precum si un instructor de la Academia de politie, au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata pentru acuzatii legate de tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016, anunta AFP. Sentinta vine la capatul…

- Turcia ar trebui sa anuleze decizia de condamnare pe viata a trei ziaristi renumiti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au afirmat vineri experti ai ONU si OSCE in domeniul libertatii presei, relateaza Reuters. 'Aceste sentinte dure sunt inacceptabile si un atac…

- Un tribunal turc a condamnat vineri - la inchisoare pe viata - trei jurnalisti renuniti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016. Fratii Ahmet si Mehmet Altan si jurnalista Nazli Ilicak, care neaga orice implicare in puciul esuat, au fost condamnati impreuna cu alti…

- Accidentul a avut loc in aceasta seara pe DJ 692, intre localitațile Variaș și Gelu. Un șofer beat nu a pastrat banda de mers și a intrat intr-un autocar care circula din sens opus. Impactul a fost unul extrem de puternic, mașina ajungand in campul de pe marginea drumului. La fața locului au ajuns de…

- Masina urmeaza sa fie construita in continuare in uzinele VW din Mexic asemenea si predecesorilor sai. Sub capota se gaseste un motor de generatie veche 1.4 TSI de 150 CP in versiunea cu transmisie DSG cu 6 trepte. In Europa masina urmeaza sa primeasca si…

- Numarul migrantilor care au decedat in apropierea frontierei dintre SUA si Mexic a crescut in 2017, chiar daca numarul tentativelor de trecere a granitei a scazut, arata un raport al ONU, potrivit The Guardian .

- Incendiul care izbucnit, luni, la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) din municipiul Baia Mare a fost provocat, cel mai probabil, de modul de operare al muncitorilor care efectuau lucrari de izolare la acoperisul cladirii, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Doua loje masonice, create special pentru membri ai Parlamentului Britanic și jurnaliști politici, iși mențin activitatea secreta la Palatul Westminster, reședința camerelor parlamentare, potrivit unei anchete realizate de Guardian. O a treia loja continua sa opereze in Londra, iar membri acesteia sunt…

- In luna decembrie a anului trecut, Primaria Urlati a reusit sa finalizeze procedurile de achizitie pentru o serie de lucrari de modernizare a strazilor. Astfel, pe data de 8 Decembrie, s-a incheiat Raportul procedurii pentru achizitia publica avand ca obiect P.T., asistenta tehnica din partea proiectantului…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme. Martorii spun ca accidentul ar fi fost provocat de un sofer care se batea cu partenera lui, in masina, ei continuand apoi scandalul in strada,…

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasit mort, luni, in locuinta sa din Campulung Muscel, primele concluzii ale anchetei indicand ca decesul a fost provocat de o intoxicatie cu fum. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel la 112 s-a…

- Proteste violente au izbucnit în mai multe orase din India, în încercarea de a împiedica lansarea controversatului film bollywoodian „Padmaavat“. Filmul este inspirat de un poem din secolul al 16-lea, care spune povestea de dragoste dintre regina hindusa…

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio Romania Actualitați, a fost inclus de World Record Academy (Academia Recordurilor Mondiale), cea mai mare și mai prestigioasa organizație din lume care certifica recordurile mondiale, cu sediul la Miami (SUA), in Hall of Fame (Galeria Gloriilor).…

- O femeie si-a pierdut viata intr-un accident rutier provocat de un sofer beat. Accidentu a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00:55. In timp ce conducea autoturismul pe DJ 177A, din orașul Frasin, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat de 31 de ani, din comuna…

- O tanara din Canada a fost condamnata pentru uciderea prietenei ei dupa ce poliția a descoperit arma crimei intr-o fotografie cu cele doua postata pe Facebook, scrie BBC News. Cheyenne Rose Antoine, in varsta de 21 de ani, a pledat vinovata pentru uciderea lui Brittney Gargol, in varsta de 18 ani, in…

- Procurorii danezi spun ca inventatorul Peter Madsen i-ar fi taiat jurnalistei suedeze gatul sau ar fi strangulat-o pe submarin, relateaza The Guardian. Danezul ar urma sa primeasca inchisoare pe viața daca este condamnat, potrivit poliției, scrie hotnews.ro.

- Pentru a doua oar PSD îi schimb premierul. Acest partid care plânge prin zece guri c nu este lsat s guverneze se devoreaz singur. Reuete s fie în acelai timp i factor de putere i de opoziie. E ca în Mexic sau Pachistan unde o putreziciune de partid conduce societatea de patruzeci...

- Micile pasari albe dintr-o specie de papagal indigen au creat haos in cateva orase din statul Australia de Vest, oficiali din localitate cerand guvernului sa autorizeze sacrificarea in masa a pasarilor din specia Cacatua tenuirostris, relateaza DPA.

- Decizia Facebook de a modifica radical news feed-ul in perioada urmatoare a starnit ample discutii referitoare la efectele masurii asupra producatorilor de continut media. New York Times comenteaza ca era de asteptat ca Facebook sa ia o masura de a reduce prioritatea acordata, in news feed-ul…

- Victor Alistar, reprezentant al societații civile in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a declarat, joi, ca nu crede in existenta unor magistrati care lucreaza si in cadrul serviciilor de informatii (SRI), dar, in același timp, s-a pronuntat pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de implicarea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Turcia este ''o campioana'' a libertatii presei, potrivit unui comunicat difuzat cu ocazia Zilei jurnalistilor din Turcia, marcata pe data de 10 ianuarie, relateaza agentia DPA. ''Astazi, Turcia este una dintre tarile de frunte din lume…

- Patronul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat in miezul zilei, in fata biroului sau din Sofia, potrivit unor surse familiare cu cazul, scrie The Guardian. Crima a venit doar la cateva zile dupa ce Bulgaria si-a asumat prezidentia de sase luni, prin rotatie…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Rafalele violente de vant care au afectat miercuri mai multe tari din Europa au provocat moartea unei persoane, deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au intrerupt furnizarea alimentarii cu...

- Un cuplu a platit pentru o vacanța de Revelion cat pentru un apartament cu trei camere in București. Potrivit unui director de vanzari de la o agenție de turism din Romania, cea mai scumpa vacanta de Revelion a costat 84.000 euro pentru doua persoane, in Maldive, informeaza capital.ro. In pachetul…

- Soferul unui autoturism cu volan pe dreapta a intrat in alte 5 mașini oprite la semafor. Conform martorilor dar și medicilor, șoferul de 22 de ani a facut o criza de epilepsie și un picior i-a ramas blocat pe pedala de accelerație. In urma impactului cinci persoane au fost ranite si sase masini…