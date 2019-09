Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 septembrie, Spitalul Universitar de Urgenta Elias a anunțat ca Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a parasit Romania, urmand sa fie tratat in strainatate. „In cursul diminetii de astazi (23 septembrie 2019), la cererea expresa a familiei si…

- Premierul Viorica Dancila pare ca s-a decis in ceea ce priveste votul de incredere al Guvernului in Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma sa vina in fata deputatilor si senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentala ar urma sa aiba loc pe 15 septembrie in Parlament,…

- Actorul Mircea Diaconu, fost senator PNL și europarlamentar, a facut luni la Antena 3 primele declaratii de presa, dupa ce, in conducerile ALDE și Pro Romania, s-a votat sustinerea candidaturii sale independente la alegerile prezidentiale. „Nu m-am enervat (cand am decis sa candidez – n.r.), sunt inervat,…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustine ca are informatii potrivit carora Interpolul le cauta pe Luiza si Alexandra in Italia. El a afirmat la Antena 3 ca anchetatorii ar avea informatii care conduc spre un grup organizat din care ar fi facut parte si Gheorghe Dinca si care actioneaza…

- Avocatul familei Luizei Melencu s-a certat in direct la Antena 3 cu prodecanul Baroului Bucuresti, Petrut Ciobanu. Tonel Pop este de parere ca se pune presiune pe el pentru a nu mai vorbi public despre cazul Caracal. „Eu am aflat de la clienții mei care au fost abordați de catre presa cu acel comunicat…