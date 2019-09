Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu s-a trezit din coma si starea sa de sanatatea se imbunatațește. Familia lui Mario Iorgulescu tocmai a primit vestea de la Spitalul Elias. Gino Iorgulescu a izbucnit imediat in lacrimi Potrivit unor surse din anturajul familiei Iorgulescu, Mario Iorgulescu s-a trezit…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), este in continuare in stare critica, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalui Elias din București, unde este ținut sub observație de medici.

- Mario Iorgulescu se afla pe un pat de spital, la terapie intensiva și ar putea muri in orice moment. Starea fiului presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, este foarte grava, anunța medicii de la Elias.

- Starea lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, cel care a provocat un accident cumplit in urma cu doua zile, s-a inrautațit, a anunțat Spitalul Elias prin intermediul unui comunicat. „Referitor la starea pacientului Mario Iorgulescu, internat in spitalul Elias, va precizam ca aceasta a suferit…

- Starea lui Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, s-a agravat în ultimele 12 ore, necesitând intensificarea masurilor de suport a funcțiilor vitale.

- Informații de ultima ora despre starea lui Mario Iorgulescu. Fiul lui Gino Iorgulescu a fost operat, iar medicii l-au scos din coma indusa. Acum, starea lui este favorabila și doctorii se așteapta la o evoluție pozitiva.

- Mario Iorgulescu a fost transportat, imediat, la Spitalul Elias din București. Medicii au constatat ca avea hemoragie interna, fiind nevoie de o intervenție chirugicala. Starea lui Mario Iorgulescu era grava, medicii scoțandu-i intestinul subțire. Tanarul in varsta de 24 de ani se afla in coma indusa.…

- Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania, a fost implicat intr-un grav accident, noaptea trecuta, pe Șoseaua Chitila. Mario și se afla internat in stare grava in spital, in timp ce un alt tanar de 25 de ani a murit. Vali Gutu, unchiul victimei, a oferit…