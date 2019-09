Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au incercat, in noaptea de vineri spre sambata, sa-l transfere pe Mario Iorgulescu de la Spitalul Elias, la o clinica din Italia. Transferul nu a reușit, astfel ca fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal se afla in continuare la unitatea medicala din Capitala. La recomandarea medicilor,…

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP), Gino Iorgulescu, este in continuare internat in stare grava la Spitalul Elias din Capitala. Starea lui Mario Iorgulescu ramane neschimbata, el fiind in continuare in stare grava, potrivit unor surse medicale, informeaza Mediafax.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au preluat dosarul privind accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, a fost depistat pozitiv la cocaina, anunța surse pentru Antena3. De asemenea, conform probelor recoltate dupa accident, Mario Iorgulescu avea 1,96 g/l de alcool pur in sange.Vezi și: SURSE - Paul Stanescu alearga spre șefia PSD…

- Noi detalii despre starea lui Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu. Se pare ca situația tanarului s-a agravat in ultimele 12 ore, medicii intensificand masurile de suport a functiilor vitale. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Spitalului Elias,…

- Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania, a fost implicat intr-un grav accident, noaptea trecuta, pe Șoseaua Chitila, iar acum se zbate intre viața și moarte, fiind intubat și in coma. Pentru celalalt tanar implicat in accident, medicii nu au mai putut face…

