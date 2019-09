Mario Iorgulescu venea spre Capitala, a pierdut controlul volanului masinii in care se afla, un bolid de 300.000 de euro, a intrat pe contrasens si a lovit un alt autovehicul care circula regulamentar si al carui conducator, Dani Vicol, de 24 de ani, tata a doi copii, a decedat pe loc in urma impactului. Mario Iorgulescu se afla in prezent in stare grava, la spital, iar testele au aratat ca in momentul accidentului consumase alcool și cocaina.