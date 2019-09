Brigada Rutiera a Capitalei a anunțat ca in jurul orei 03.00, un șofer in varsta de 24 ani, care se deplasa pe Șoseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei catre Pod Constanța, a pierdut controlul asupra volanului, a patruns pe contrasens și s-a izbit de un alt autovehicul condus de un barbat tot in varsta de 24 ani. Dupa impact, ambele mașini au ieșit de pe carosabil, iar prima dintre ele a luat foc.

La volanul masinii care a intrat pe contrasens, un Aston Martin DBS, se afla Mario Iorgulescu. Fiul lui Gino Iorgulescu a fost ranit grav, fiind transportat la Spitalul Elias. Potrivit Cancan.ro,…