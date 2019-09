Stiri pe aceeasi tema

- Un tinar de 21 de ani a murit in urma unui cumplit accident de circulație. S-a intamplat in Bistrița in nopatea de vineri spre sambata. Tanarul conducea o mașina puternica și s-a izbit violent de stalpul de susținere a unei pasarele din oraș. Tanarul a murit in momentul impactului deosebit de puternic. …

- Moment de profunda emoție la UNTOLD. Celebrul DJ suedez Don Diablo i-a dedicat o piesa Alexandrei Maceșanu, adolescenta ucisa la Caracal. Momentul a facut parte din concertul susținut de artist. In timpul piesei pe un ecran uriaș a fost postata o fotografie cu Alexandra. De pe scena s-a rostit mesajul:…

- Organizarea Euro 2020 este in impas. Un obiectiv impus de UEFA ridica mari probleme. Este vorba despre calea ferata care ar urma sa lege Gara de Nord de Aeroportul Otopeni si care a provocat nemultumiri majore din partea proprietarilor care locuiesc pe traseul pe care ar trebui construita linia. Sinele…

- Congresul USR a decis: Dan Barna este candidatul la prezidențiale din partea formatiunii. Numai ca asta nu-l face automat prezidențiabil. PLUS, partidul cu care USR formeaza Alianta, va alege la randul sau. Abia dupa votul din PLUS se va lua decizia finala. Barna a susținut sambata un discurs inspirat…

- Cei mai multi dintre romani ofera bacsis atunci cand calatoresc, dar aproape jumatate dintre respondenti (48%) au avut nedumeriri in ceea ce priveste suma potrivita, arata un studiu realizat de motorul de cautare momondo, citat de Mediafax. Astfel, potrivit cercetarii, cei mai multi romani (39%) sunt…

- Liviu Plesoianu, candidat la președinția PSD, a declarat, la Congresul extraordinar de sambata, ca trebuie ca social-democratii sa vorbeasca despre Liviu Dragnea. Pleșoianu a precizat ca acesta a fost condamnat nu intamplator la o zi dupa europarlamentare. El a precizat ca aceasta condamnare a insemnat…

- Fostul procuror DNA Eugen Stoina a fost achitat de Inalta Curte de Casație și Justiție, acuzat fiind de procurorii Secției pentru Investigare a Infracțiunilor din Justiție de sustragere de la prelevare de probe, intr-un dosar preluat de la Parchetul General. Temeiul legal in baza careia s-a pronunțat…