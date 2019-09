Mario Iorgulescu, accident. Părinţii tânărului ucis: Nimeni nu a luat legătura cu noi "Nici politie, nici familie, absolut nimeni nu a luat legatura cu noi. De cand a murit baiatul meu noi nu am vorbit cu nimeni" a spus mama tanarului mort la Antena 3. Femeia a povestit cum a aflat ca baiatul ei a murit. "Niste prieteni de-ai baiatului meu au fost cu el, baietii veneau in urma lui cu alta masina. Erau cu doua masini. In timpul acesta, la semafor la Chitila, Mario a venit cu viteza si a intrat direct in el. Pe loc mi l-a omorat. Niste vecini de-ai nostri tocmai veneau din oras si i-au recunoscut masina. Au sunat-o pe sora mea, ca le-a fost frica sa ma sune pe mine",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

