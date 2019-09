Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 28 de ani, din Italia, a murit dupa ce s-a ciocnit violent cu un campion, intre localitatile Valmontone si Palestrina, in apropiere de Roma! In urma impactului, masina femeii s-a oprit intr-un stalp de pe marginea soselei.

- Imagini de coșmar pe DN 65, la intrarea in comuna Ganeasa, județul Olt. Un accident rutier cu urmari tragice a avut loc sambata dupa-amiza. Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit frontal, informeaza news.ro Șapte personae au fost ranite in impact, șase dintre ele aflandu-se in autoturism. La…

- Un angajat al Combinatului de Oteluri Speciale din Targoviste a ajuns in stare grava la spital, cu arsuri pe mai bine de jumatate din suprafața corpului, dupa ce peste el a cazut oțel topit in timp ce transporta o oala. Barbatul va fi dus la Bruxelles, potrivit Mediafax.Doctorul Elena Firoiu,…

- La sfarsitul lunii iunie, tanarul de 24 de ani, militar pe fregata "Regina Maria", a cazut de la etajul 7 in timp ce stergea geamurile. Acesta a murit, dupa ce a stat in coma timp de trei saptamani Era trecut de ora 10.00, pe 26 iunie, cand tanarul și inca doi baieți ștergeau geamurile unui apartament,…

- Un accident rutier s-a petrecut, marți, in jurul orei 12:40, pe raza localitații Ponorel, comuna Vidra. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, un autoturism a acroșat o minora de 13 ani, care se deplasa pe o bicicleta. La ora trasmiterii informației, minora se afla in stare de inconștiența. UPDATE: 13.00:…

- Patru copii cu varste cuprinse intre unu si 13 ani au fost raniti, luni seara, si transportati la Spitalul Judetean Buzau dupa ce taxiul in care se aflau a fost lovit de un alt autoturism, la Buzau, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Buzau, o femeie de 53 de ani, aflata la volanul…

- Un grav accident rutier s-a produs in noaptea e 29/30 iunie, pe pe drumul european 581, in localitatea Badeana din judetul Vaslui. Cinci persoane si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite, doua dintre ele, printre care o adolescenta de 15 ani, fiind in stare critica.

- O persoana a murit si alta este in stare grava dupa ce un autoturism a intrat intr un TIR, in localitatea Caineni din judetul Valcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, circulatia rutiera pe DN7 E81 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu s a reluat in…