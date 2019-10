Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi 04.10.2019, iubita noastra fiica Andreea Rodiana Fumu,a dat ultima reprezentatie pe scena vietii! De astazi,iubita noastra, va canta pe cea mai mare scena,sus in ceruri,in fata unui auditoriu inegalabil. Asa cum bine scria ea acum cateva luni in urma,ca a facut boala,,sa planga",a luptat in…

- Una dintre imaginile-simbol ale Revolutiei din Decembrie 1989 a fost facuta publica și ilustreaza doi tineri cu o pancarda pe care scrie „Copiii nostri vor fi liberi“. Fotografia a fost realizata in urma cu 30 de ani. Povestea din spatele pozei insa, este cu adevarat emoționanta. Octavian Farcasanu…

- Cristian Rusu, proprietarul lanțului Rus-Savitar, producator și retailer integrat de top de mobila din Romania, a reușit sa dea lovitura. Acesta a vandut vandut participația majoritara catre Greenbridge Partners, un fond de invesții global cu sediul la Londra. ”Familia fondatoare, reprezentata prin…

- O mama și-a pierdut fiul. La 26 de ani, Flaviu s-a dat cu placa de skateboard, a cazut și a intrat in moarte cerebrala. Parinții au hotarat ca el sa devina donator de organe. Doi tineri cam de aceeași varsta cu el și o doctorița din București au primit organele lui și traiesc datorita lui. Mama lui…

- Toți englezii au fost astazi cu ochii pe familia regala caci micuța prințesa Charlotte a devenit școlarița. Ea a fost condusa la școala de amandoi parinții. Pe unii i-a amuzat cu gesturile ei, pe alții i-a scandalizat. Prințesa Charlotte, in varsta de patru ani, este o poznașa și jumatate. Cea mai…

- Libertatea l-a vizitat in Provența, in La Ciotat, aproape de Roquefort la Bedoule, localitate in care lucreaza ca polițist, pe Adrian Leordean, militar timp 16 ani, intre 1997 și 2013, al Legiunii Straine. Discuția cu unul dintre cei mai longevivi romani din Legiune s-a purtat nu departe de Aubagne,…

- Sorina, fetița in varsta de 8 ani din Baia de Arama, a parasit Romania duminica dimineața, impreuna cu parinții adoptivi, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate cazului minorei.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, spune ca va propune o discutie la nivel de Guvern…

- "M-am refacut cu ajutorul medicilor de la Spitalul Cantacuzino din Capitala. Si prima, si a doua, si a treia operatie toate au fost la acelasi spital. Prima la paroscopic, in martie operatia cu abdomen deschis si cea de-a treia, pe 28 iunie, finala si care dupa toate semnalmentele si dupa starea…