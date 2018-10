Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, depistat pozitiv la cocaina in 2004, fusese condamnat de TAS sa plateasca despagubiri de 17,1 milioane de euro clubului la care juca in acea vreme, Chelsea. Considerand ca judecatorii TAS sunt lipsiti de independenta si impartialitate, fostul international roman, cum in varsta de 39…

- Adrian Mutu duce o viața de nabab la Dubai, acolo unde antreneaza echipa de tineret a clubului Al Wahda. Fostul fotbalist in varsta de 39 de ani se simte excelent in Emiratele Arabe Unite. Lucreaza fara presiune, pe un salariu lunar de 15.000 de euro, și are destul timp liber pentru a petrece momente…

- Baiatul pe care il are Adrian Mutu cu Alexandra Dinu si-a sarbatorit ziua de nastere! Mario a primit, probabil, multe mesaje si cadouri, dar cele mai importante au fost de la tatal lui si de la surori, fetele pe care "Briliantul" le are cu a doua sotie, Consuelo.

- Mario Mutu tace și le face! Puștiul are o iubita pe care nu o mai ține ascunsa, dar pe care o afișeaza extrem de subtil, astfel ca nimeni nu și-a dat seama pana acum care este legatura fiului cel mare al lui Adrian Mutu, cu adolescenta de culoare alaturi de care traiește o poveste de dragoste.

- Adrian Mutu este executat silit de prima soție in urma deciziei magistraților Judecatoriei Sectorului 1, scrie libertatea.ro. Mutu este dator cu suma de 140.000 de euro, la care se adauga penalitațile pentru neplata la timp a pensie de intreținere pentru fiul sau, Mario, care acum are 15 ani.…

- Adrian Mutu este executat silit de fosta lui soție, pentru pensia alimentara cuvenita primului sau baiat, Mario. Alexandra Dinu are de incasat de la ”Briliant” o suma frumușica, pensia de intreținere pe care acesta nu i-a mai platit-o din 2014. In instanța, fostul fotbalist s-a aparat ca nu mai dispune…

- Una calda, una rece pentru ”Briliant”! (Promotiile zilei la monitoare) Dupa ce a semnat un contract super-banos cu o echipa din Emirate, Adi Mutu trebuie sa se conformeze unei decizii de ultima ora a instanței, care il obliga sa plateasca restanța pensiei alimentare datorata fiului din prima casatorie…

- Baiatul cel mare al lui Adi Mutu a starnit un val de critici pe o rețea de socializare, unde a postat o poza cu care a scandalizat. Mario Mutu a fost pozat in timp ce iși baga o mana in blugi și arata un semn obscen. Și mesajul pe care l-a scris fiul fostului fotbalist […] The post Gestul scandalos…