- Mircea Rednic (55 de ani) a renuntat si la al 16-lea jucator de la Dinamo. Vlad Mutiu (23 de ani) nu va merge in cantonamentul din Antalya, iar "Puriul" a gasit, deja, portarul titular care sa-l inlocuiasca pe Jaime Penedo.

- Ramas doar cu Vlad Muțiu, 23 de ani, și Mihai Eșanu, 20 de ani, Mircea Rednic cauta sa aduca un portar la Dinamo in aceasta iarna. Dupa plecarea lui Jaime Penedo, Mircea Rednic vrea sa aduca un portar cu experiența. Astfel, antrenorul lui Dinamo s-ar interesa de serviciile lui Nicolae Calancea, 32 de…

- Dupa concedierea portarului panamez Jaime Penedo, 37 de ani, Mircea Rednic se va baza pe Vlad Muțiu, 23 de ani, și Mihai Eșanu, 20, in ultimele doua runde, cu Craiova și cu Astra. Vlad Muțiu, 23 de ani, s-a afirmat in Cupa cu Csikszereda, cand a aparat 4 penalty-uri, doar ca adversarii s-au calificat.…

- Presedintele celor de la Astra Giurgiu, Dani Coman, a oferit o prima reactie dupa ce bulgarul Plamen Iliev a intrat in atentia celor de la Dinamo, urmand ca echipa antrenata de Mircea Rednic sa intre in ”cursa” cu rivala FCSB pentru transferul goalkeeper-ului.

- Jaime Penedo (37 de ani) s-a despartit oficial de Dinamo, clubul alaturi de care a cucerit Cupa Ligii in 2017, astfel ca poarta ”cainilor” va fi asigurata de Vlad Mutiu si Mihai Esanu, cel putin pana in aceasta iarna.

- Dinamo si FCSB au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Dinamo a deschis scorul prin Diogo Salomao (40 - penalty), dupa un fault comis de portarul Balgradean asupra lui Daniel Popa. FCSB a egalat imediat…

- Jaime Penedo, portarul lui Dinamo in varsta de 37 de ani, l-a atacat pe antrenorul Mircea Rednic in cadrul unei conferințe de presa dupa ce s-a aflat ca tehnicianul vrea sa aduca un portar pentru a-l inlocui pe panamez. "S-a vazut ce politica are antrenorul. Daca va aduce un portar, acel portar va juca,…

- Mircea Rednic se misca rapid in incercarea de a redresa Dinamo, iar "cainii" sunt la un pas sa realizeze primul transfer din noua era a "Puriului". Este vorba despre Logan Bailly, portar de 32 de ani adus din Belgia, de la Royal Mouscron, pentru a-l inlocui pe veteranul Jaime Penedo.