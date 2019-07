Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a revizuit in scadere prognoza privind evolutia economiei mondiale in acest an si anul viitor, avertizand ca escaladarea tensiunilor comerciale intre SUA si China, noi tarife vamale in sectorul auto si un Brexit dezordonat ar putea reduce si mai mult expansiunea, investitiile…

- Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi intentioneaza sa reia achizitiile de obligatiuni guvernamentale pana in luna noiembrie, in ideea de a sustine economia fragila a zonei euro, informeaza revista germana Der Spiegel care citeaza surse din interiorul BCE, transmite Reuters, potrivit…

- Christine Lagarde va creste vizibilitatea Bancii Centrale Europene (BCE), la care va aduce mai multa inteligenta politica, astfel ca mesajele institutiei vor fi transmise direct oamenilor. In schimb, inovatiile in politica monetara, marca predecesorului sau Mario Draghi, ar putea fi trecute pe planul…

- Miliardarul filantrop american George Soros a primit vineri Premiul Schumpeter la Viena pentru “angajamentul sau fata de libertate si promovarea stiintei”, relateaza DPA. George Soros, originar din Ungaria si supravietuitor al Holocaustului, este co-fondatorul Universitatii Centrale Europene (CEU),…

- "Acest spread pe care il avem este ridicol, deoarece reflecta temerea ca nu putem sa ne achitam datoriile sau ca vor fi achitate in alta moneda. Cu alte cuvinte, o iesire din zona euro", a afirmat miercuri Ignazio Visco, care este si membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE). "Este…

- O lupta acerba a inceput deja, in primul rand pentru președinția Comisiei Europene. Marți, 28 mai, liderii celor 28 state membre ale UE s-au reunit la Bruxelles pentru a lua in discuție, prioritar, acest cel mai sensibil subiect de dispute declanșate imediat dupa anunțarea rezultatelor scrutinului european.…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) si-a revizuit marti prognozele privind cresterea economiei mondiale in 2019, sfatuind statele membre sa evite de urgenta un razboi comercial, pe fondul disputelor dintre China si SUA, si sa isi