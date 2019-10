Mario Draghi cere majorarea cheltuielilor guvernamentale pentru ca BCE să poată majora dobânzile Draghi face referire la tarile care au spatiu fiscal pentru a investi mai mult - Germania si Olanda - care de cativa ani inregistreaza excedente bugetare. "O politica fiscala mai activa in zona euro ar putea face posibila ajustarea mai rapida a politicilor noastre, care, suntem toti constienti, au efecte adverse in anumite sectoare ale societatii", a afirmat seful BCE, la un eveniment desfasurat la Milano El a aparat rolul BCE in criza datoriilor cu care s-a confruntat Grecia in 2015, cand fondurile pentru bancile elene au fost inghetate, fortand Guvernul sa introduca restrictii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

