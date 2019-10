Stiri pe aceeasi tema

- Succesorul lui Mario Draghi la conducerea Bancii Centrale Europene va fi, probabil, in favoarea pastrarii politicii monetare ultrarelaxate si a masurilor de stimulare, atunci cand va prelua funcția in noiembrie, a declarat Yannis Stournaras, membru al Consiliului guvernatorilor, citat de Bloomberg,…

- Riscul iesirii Marii Britanii din UE fara un acord se mentine si, alaturi de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China, afecteaza avansul economiei mondiale. Cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba in trimestrele doi si trei, avertizeaza BCE. Acest buletin confirma decizia adoptata…

- Majorarea accizei la tigarete, reducerea numarului de posturi de secretari de stat in ministere, eliminarea sporului pentru conditii grele si vatamatoare, taxarea pensiilor care nu se bazeaza pe contributivitate, se numara printre masurile ce vor fi incluse intr-o Ordonanta de Guvern ce urmeaza a fi…

- Consilierii judeteni PNL anunta, prin intermediul unor postari pe Facebook, ca prețul apei in județul Neamt va fi majorat cu peste 25% si ca se vor opune acestei decizii. “In ședința de vineri, 26 iulie, a Consiliului Județean ordinea de zi a fost completata cu un proiect de hotarare care prevede majorarea…

- Economia zonei euro se confrunta cu riscuri in crestere din directia tensiunilor comerciale, Brexitului si Italiei, a apreciat joi Fondul Monetar International in raportul sau anual publicat la finalul consultarilor pe Articolul IV, in care se declara favorabil planurilor Bancii Centrale Europene…

- Deși mai multe personalitați europene doresc sa-i succeada doamnei Lagarde la conducerea FMI, dupa ce aceasta a fost numita la conducerea Bancii Centrale Europene, niciun favorit nu s-a impus pana la ora actuala. Circula insa o «lista scurta» de candidați la aceasta funcție care, in mod tradițional,…

- Board-ul executiv al FMI a anuntat ca David Lipton, prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, va prelua interimar conducerea FMI, in urma nominalizarii lui Christine Lagarde la presedintia Bancii Centrale Europene. Nominalizarea frantuzoaicei Christine Lagarde la presedintia…