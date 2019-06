Mario Draghi, cel mai nou nume propus pentru sefia Comisiei Europene. Liderii UE, aproape de un acord

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului European a declarat, in contextul summitului G20 desfașurat la Osaka in Japonia, ca liderii europeni sunt in momentul de fața „mai aproape” de un acord privind numirile in principalele funcții-cheie din instituțiile Uniunii Europene. Donald Tusk spune insa ca o decizie va fi…

- Presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, i-a informat pe liderii europeni de rezultatele realizate de ministrii de Finante in perioada care a trecut din luna decembrie 2018, cand li s-a cerut sa lucreze pentru infiintarea unui buget al zonei euro precum si a altor reforme, inclusiv asupra unei scheme…

- Liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind o noua conducere, joi noaptea, dupa un summit care aproape a eliminat principalii candidati ai celor trei familii mari din Parlamentul European. Dupa patru ore de discutii privind selectarea unui nou presedinte al Comisiei Europene, liderii…

- Cele 28 de state membre care formeaza Uniunea Europeana au deja un buget UE comun, care este stabilit odata la sapte ani si este echivalent cu 1% din Venitul National Brut al blocului comunitar. Insa ideea este ca cele 19 state membre ale zonei euro sa aiba un buget separat care sa fie folosit ca…

- Emmanuel Macron a declarat miercuri ca nu crede «nici in confruntare sterila, nici in ințelegere sterila» cu Angela Merkel, ci «intr-o confruntare fertila», cu scopul de «a construi un compromis la nivel european». Angela Merkel recunoaște intr-un interviu acordat ziarelor «Suddeutsche Zeitung»; «The…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Dl.Iohannis se crede proprietarul summit-ului de la Sibiu asa cum Tiriac este proprietarul turneului de la Madrid. Dar diferenta este de la cer la pamant: Iohannis doar se crede, Tiriac chiar este; Iohannis s-a improprietarit pe un eveniment platit din bani publici, in timp…