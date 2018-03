Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a renunțat la vechiul angajament explicit de a cumpara mai multe obligatiuni si de a extinde programul de relaxare cantitativa (QE), daca ar fi nevoie. Astfel BCE face inca un pas spre normalizarea regimului monetar și spre oprirea masurilor de stimulare monetara demarate…

- Daimler a anuntat achizitionarea unei participatii de 3,93% la Beijing Electric Vehicle Co, o subsidiara a grupului chinez BAIC, si extinderea cooperarii cu acest grup in domeniul vehiculelor electrice, transmit Xinhua si Reuters, informeaza AGERPRES . “Investitia reprezinta un nou moment important…

- Premierul slovac Robert Fico nu a reusit vineri sa dezamorseze criza politica ce a urmat asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, el anuntand noi contacte cu liderii politici pentru saptamana viitoare, in timp ce presedintele Andrej Kiska a cerut din nou demisia guvernului sau alegeri…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, foarte probabil nu va obtine o majoritate de doua treimi din parlament la alegerile din aprilie, asa cum s-a intamplat la precedentele doua scrutine, din cauza unei coordonari mai mari in randul partidelor de opozitie si a unei anume oboseli a electoratului,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata si, totodata, a confirmat ca programul sau de achizitii de obligatiuni va continua cel putin pana in luna septembrie, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata si, totodata, a confirmat ca programul sau de achizitii de obligatiuni va continua cel putin pana in luna septembrie, informeaza AFP si Reuters.

- Obiectivul de baza al Partidului Actiune si Solidaritate la urmatoarele alegeri este sa obtina cat mai multe voturi in Parlament pentru a schimba puterea. Declaratia a fost facuta de presedinta PAS, Maia Sandu, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN.

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a decis menținerea ratei de baza aplicate pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% anual. Potrivit BNM, a fost luata, totodata, decizia de menținere a ratelor dobinzilor la creditele overnight…

- Comitetul Executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis menținerea ratei de baza, aplicate pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% anual. Potrivit Bancii Centrale, a fost luata, totodata, decizia de menținere a ratelor dobinzilor la creditele overnight…

- Seful departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, Sonny Perdue, a declarat joi ca Guvernul vrea sa implementeze un program separat pentru imigrantii care se angajeaza in domeniul agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cei doi ar urma sa vorbeasca despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Intrebat daca inflatia de 4,3% este una ingrijoratoare, el a aratat ca aceasta este influentata de factori externi si interni. Intalnirea, saptamana viitoare"Normal…

- Mersul inflatiei incepand cu a doua jumatate a lui 2015 a fost influentat de scaderea mare a TVA. Indicele preturilor de consum (IPC) a ajuns in teritoriu negativ; in jargon oficial si dezbateri publice s-a vorbit de “inflatie negativa”. O corectie a cifrelor prin considerarea nivelului de fiscalitate…

- Programul nuclear nord-coreean reprezinta o amenintare existentiala pentru SUA, a avertizat marti directorul Serviciilor de informatii interne americane, Dan Coats, in timpul unei audieri in Congresul Statelor Unite, relateaza AFP si Reuters. ''Trebuie sa constientizam faptul ca…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, si-a prezentat marti noile sale asteptari celor aproximativ 9.100 de firme in care investeste, subliniind ca acestea ar trebui acorde prioritate combaterii…

- Mersul inflatiei incepand cu a doua jumatate a lui 2015 a fost influentat de scaderea mare a TVA. Indicele preturilor de consum (IPC) a ajuns in teritoriu negativ; in jargon oficial si dezbateri publice s-a vorbit de "inflatie negativa". O corectie a cifrelor prin considerarea nivelului de fiscalitate…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Primul efect dupa decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara a aparut deja si loveste puternic in romanii care au credite in lei. Indicele ROBOR la trei luni a depasit joi un nou prag psihologic și a ajuns la 2,03%, cea mai mare valoare din ultima luna. Indicele Robor la 6…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25- pe an, de la 2- pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. De asemenea, institutia a mai decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25-…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES. De asemenea,…

- Pentru a doua luna la rand, rata dobanzii de referinta a crescut, anunta BNR. Concret, Banca Nationala a transmis, intr-un scurt comunicat, faptul ca in sedinta de miercuri a conducerii BNR s-a decis atat “majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25 la suta pe an de la 2,00 la suta…

- IG Metall, cel mai puternic sindicat al Germaniei, a castigat, dupa o serie de negocieri intense marcate de greve de avertisment, cresteri salariale de 4,3% si dreptul la reducerea orelor de munca saptamanale pentru 900.000 de angajati, intr-un acord care va fi vazut ca un punct de referinta…

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- În sedinta de politica monetara de saptamâna aceasta (7 februarie), BNR va creste probabil rata dobânzii de politica monetara la 2,25%. O spun la unison economistii sefi din marile banci de pe piața locala.

- Anunțul a fost facut de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmit Bloomberg si Reuters, și-n contextul unui viitor BREXIT. Rezultatele testelor la care vor lua parte principalele 48 de banci (care reprezinta aproximativ 70% din totalul activelor bancare din UE) vor determina cerintele…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sa analizam cat se poate de obiectiv politica pe care Partidul Național Liberal o face in opoziție fiind. Care sunt obiectivele PNL? Care sunt mijloacele prin care principalul adversar al puterii ar putea sa iși atinga aceste obiective? Dar, inainte de toate, ar trebui sa…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar trebui sa spuna in mod clar cum intentioneaza sa opreasca, cat mai rapid posibil, actualul program de achizitionare de active, care teoretic ar urma sa se incheie in luna septembrie, a declarat duminica guvernatorul Bancii centrale a Olandei, Klaas Knot, transmite Reuters,…

- UPDATE. Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Fonduri Europene, Rovana Plumb, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.Membrii celor doua comisii au avizat cu 18 voturi pentru, 11 impotriva si nicio abtinere. Rovana…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a denuntat, joi, in mod indirect declaratiile unor oficiali americani cu privire la cursul de schimb dolar-euro, care potrivit lui Draghi ar fi vinovate de recenta apreciere a monedei euro, informeaza AFP si Reuters.

- Banca Centrala Europeana va finaliza in primul trimestru noile sale reguli destinate solutionarii problemei creditelor neperformante insa ar putea amana punerea lor in aplicare, a declarat miercuri Daniele Nouy, responsabila cu supervizarea bancara in cadrul BCE, transmite Reuters.

- Banca Centrala Europeana (BCE) va publica la sfarșitul lunii raportul privind planurile de lansare a unor euroobligațiuni, bazate pe impachetarea datoriilor suverane ale statelor membre ale Zonei Euro. Raportul a fost cerut de președintele BCE , Mario Draghi, și face parte din Inițiativa Obligațiunilor…

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- Mercedes-Benz - divizia de lux a Daimler AG - se confrunta cu o provocare dificila in dorinta de a indeplini viitoarele obiective ale Uniunii Europene privind emisiile de dioxid de carbon si exista riscul de a nu-si atinge scopul, a afirmat luni directorul general al producatorului auto german, Dieter…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- Decizie de ultima ora la BNR: Se majoreaza dobanda de politica monetara Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea dobanzii de politica monetara. Potrivit unui comunicat al bancii centrale, în sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul de…

- Banca Naționala a României a decis luni majorarea ratei dobânzii de politica monetara de la 1.75 la suta pe an la 2.00 la suta pe an, începând cu data de 9 ianuarie 2018. În același timp, BNR a decis majorarea dobânzi pentru facilitatea de depozit la 1.00…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…

- Fostul primar Radu Mazare, care a plecat din tara desi se afla sub control judiciar, sustine, intr-o scrisoare adresata “tuturor autoritatilor interesate din Romania”, ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este “o tinta politica a statului paralel”, iar in Romania nu mai are “nicio…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarâre: 1. Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Turcia estimează pentru anul viitor un număr de 38…

- Ritmul galopant al inflatiei din ultimele luni ar putea determina Banca Nationala a Romaniei sa majoreze dobanda de politica monetara la 2% chiar la sedinta din 8 ianuarie. Din fericire, masura de majorare a dobanzii nu va fi dublata de un deficit de lichiditate, fapt care va ajuta inidcele ROBOR la…

- Mii de romani il plang pe fostul Rege Mihai si au umplut sambata strazile Bucurestiului, pe traseul cortegiului funerar, in ziua inmormantarii acestuia. Cu toate ca restaurarea monarhiei nu este o tema actuala in Romania, Regele Mihai este privit cu un mare respect de catre romani, care il vad in opozitie…

- Administratia americana a instituit vineri noi cerinte pentru cele 38 de tari incluse in Programul Visa Waiver (VWP), printre modificari figurand obligatia acestor tari de a folosi informatii ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, transmite Reuters, citand oficiali americani.…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro incepand din 2017 si pana in 2019, dar a avertizat ca pana in 2020 rata inflatiei va fi inferioara obiectivului tinta, informeaza AFP si Reuters.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro incepand din 2017 si pana in 2019, dar a avertizat ca pana in 2020 rata inflatiei va fi inferioara obiectivului tinta, informeaza AFP si Reuters. Presedintele BCE, Mario Draghi,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata, promitand ca va pastra sprijinul acordat economiei atat timp cat va fi necesar, informeaza Reuters. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia precizează că, la şedinţa care…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a decis miercuri un nou pas spre normalizarea politicii monetare, majorand la un interval cuprins intre 1,25% si 1,50% dobanda de politica monetara, pe fondul cresterii economice solide si a situatiei stabile a pietei fortei de munca, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…