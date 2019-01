Mario Draghi avertizeaza: O tara isi pierde suveranitatea cand gradul de indatorare este prea mare

Natiunile care au datorii externe prea mari isi pierd suveranitatea, intrand sub controlul unor forte nedemocratice, sustine Mario Draghi, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE).



"O tara isi pierde suveranitatea cand gradul de indatorare este prea mare", intrucat in acel punct "pietele financiare sunt cele care iau decizii", iar orice decizie politica intra "in atentia pietelor, adica a unor persoane care nu voteaza si sunt in afara procesului democratic de control", a declarat Mario Draghi in Parlamentul European.



"Datoriile tarilor sunt rezultatul deciziilor politice…