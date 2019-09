Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de relaxare cantitativa anunțate de Banca Centrala Europeana ar trebui sa aduca o relansare a monedei naționale. Totuși, mai mult decat evoluția cursului monedei europene vor conta condițiile interne și evoluția economiei romanești intr-un an electoral. Banca Centrala Europeana – BCE a anunțat…

- "Exista argumente solide monetare, economice si financiare care sugereaza ca noul presedinte al BCE, Christine Lagarde, va continua, mai mult sau mai putin, in aceeasi linie", a explicat intr-un interviu Yannis Stournaras, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Greciei. Stournaras a fost…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat noi masuri de stimulare a economiei europene, inclusiv o reducere a dobanzii la depozite, transmit BBC, DPA si Reuters. Intr-un comunicat de presa al BCE, institutia precizeaza ca, la sedinta care a avut loc joi, Consiliul guvernatorilor a mentinut dobanda de…

- Europa se pregatește de criza. BCE reduce dobanda la depozite și relanseaza programul de stimulare a economiei, prin care injecteaza in piața 20 mld. lunar Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat noi masuri de stimulare a economiei europene, inclusiv o reducere a dobanzii la depozite, transmite BBC,…

- Riscul iesirii Marii Britanii din UE fara un acord se mentine si, alaturi de escaladarea conflictului comercial dintre SUA si China, afecteaza avansul economiei mondiale. Cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba in trimestrele doi si trei, avertizeaza BCE. Acest buletin confirma decizia adoptata…

- Perspectivele economiei mondiale se inrautatesc tot mai mult, in special pentru sectorul industrial din zona euro, fiind foarte putin probabila o redresare in cel de-al doilea semestru din acest an a avertizat joi presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, transmit AP, Reuters si DPA.

- Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi intentioneaza sa reia achizitiile de obligatiuni guvernamentale pana in luna noiembrie, in ideea de a sustine economia fragila a zonei euro, informeaza revista germana Der Spiegel care citeaza surse din interiorul BCE, transmite Reuters, potrivit…

- Christine Lagarde va creste vizibilitatea Bancii Centrale Europene (BCE), la care va aduce mai multa inteligenta politica, astfel ca mesajele institutiei vor fi transmise direct oamenilor. In schimb, inovatiile in politica monetara, marca predecesorului sau Mario Draghi, ar putea fi trecute pe planul…