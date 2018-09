Marinescu spune că, dacă va fi validat, referendumul va crea mari necazuri din punct de vedere european Europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu a declarat vineri ca referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie nu este o tema relevanta pentru societatea romaneasca, iar daca va fi validat va crea mai mari necazuri Romaniei din punct de vedere european decat orice alta tema.



"Nu este o tema relevanta pentru societatea romaneasca, pentru ca e foarte clar: va fi un rezultat de 90% 'Da'. Nu cred ca aveam nevoie de un asemenea referendum care va crea foarte multe discutii inutile intre noi, cand legile din tara asta erau foarte clare, nu exista vreo problema de niciun… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

