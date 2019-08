Marinescu (PSD Timiş), deces. Ce mesaje arată Radu Herjeu: Te îngrozești „Ma certau unii ca o tot dau cu neonazismul și neolegionarismul. Ca exagerez, ca de unde pana unde... Citiți cateva dintre comentariile la știrea morții unei doamne din Lugoj, lider al PSD-ului in zona. Ascultați ce spun: aștia nu mai au nevoie decat de un lider și se vor manifesta liber pe strazi! Lider care poate ajunge oricare dintre imbecilii care transmit de atata timp mesaje publice mustind de ura, fara sa se gandeasca la urmari, ci doar la caștigurile lor politice meschine! Indiferent ce simpatii sau antipatii politice ai avea, nu te poți decat ingrozi vazand printre ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

