Stiri pe aceeasi tema

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a afirmat joi ca va face campanie in alegerile europene "pe aceleasi linii politice" ca aliatul sau din formatiunea Liga, devenit ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, in vederea unei "revolutii democratice a natiunilor" in Europa, informeaza…

- Emmanuel Macron a denuntat ”minciuni de stat” si ”demagogi nationalisti” care afirma ca ”un pod se surpa, (de vina) este Europa!” si pe care ii considera mai mult ca niciodata principalii sai adversari in viitoarele alegeri europene, relateaza AFP. Cu o zi inaonte el a acceptat rolul de ”opozant principal”…

- Un birou al partidului Liga (de extrema dreapta, anti-imigratie), aflat la guvernare, a fost vizat de dispozitive explozive, informeaza joi agentia de presa italiana ANSA. Un dispozitiv exploziv a fost detonat in fata unui birou al Ligii din orasul Treviso (nord-estul Italiei) in noaptea de miercuri…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, face apel la autoritatile din Romania si Bulgaria sa limiteze "importurile de sclavi”, cerand autoritatilor din cele doua state sa controleze mai strict mijloacele de transport si persoanele care parasesc tara, relateaza News.ro.

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, face apel la autoritatile din Romania si Bulgaria sa limiteze "importurile de sclavi”, cerand autoritatilor din cele doua state sa controleze mai strict mijloacele de transport si persoanele care parasesc tara, relateaza News.ro....

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat România si Bulgaria ca trimit "sclavi" în Europa occidentala, cerând masuri pentru limitarea traficului de

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare.Doua accidente rutiere produse…

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare.