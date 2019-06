Stiri pe aceeasi tema

- Justitia europeana a respins un recurs al liderei extremei drepte franceze Marine Le Pen, care a contestat inca o data rambursarea a circa 300.000 de euro Parlamentului European pentru angajarea suspecta a unei asistente, ea insasi candidata in prezent la alegerile europene, informeaza joi AFP, conform…

- Justitia europeana a respins un recurs al liderei extremei drepte franceze Marine Le Pen, care a contestat inca o data rambursarea a circa 300.000 de euro Parlamentului European pentru angajarea suspecta a unei asistente, ea insasi candidata in prezent la alegerile europene, informeaza joi AFP.…

- Iulian Bulai, deputat USR, a relatat pe contul sau de Facebook o scena de la discuția dintre membrii comisiei speciale pentru justiție cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Bulai susține ca Eugen Nicolicea le-a transmis oficialilor europeni ca in deciziile finale al comisiei speciale s-ar fi strecurat…

- Ședința Senatului în care trebuia sa fie dezbatuta și votata moțiunea simpla a opoziției împotriva ministrului Justiției a fost suspendata. Tudorel Toader a venit la Senat, însa a fost lasat sa aștepte degeaba, parlamentarii majoritații boicotând plenul. Din cei 130 de…

- ​Senatorii vor dezbate și vota luni, incepand cu ora 16.00, moțiunea ”Justiția – victima sigura in mainile lui Toader”, demersul opoziției contra ministrului justiției venind in contextul in care Liviu Dragnea i-a dat practic un ultimatum lui Tudorel Toader, scrie ...

- Tudorel Toader a refuzat, marți, sa raspunda daca a discutat cu Dragnea, Tariceanu sau Dancila despre ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale și completurile de cinci. In schimb, ministrul Justiției a facut referire la referendumul cpnvocat de Klaus Iohannis, spunand ca președintele…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, are o iesire extrem de dura la adresa lui Tudorel Toader, fostul sau coleg de la CCR. Zegrean afirma ca adoptarea unei ordinante de urgenta prin care sa se permita depunerea unor contestatii in anulare la decizii mai vechi luate de completurile…

- Luiza Radulescu Pintilie Poate niciun alt sistem nu fierbe, de la inceptul acestui an, precum Justitia ! Dar randurile acestea nu sunt nici despre cat de oarbe sunt sau nu sunt institutiile ce au in mana balanta si sabia dreptatii, iar privirile acoperite, nici despre cele care au in plus si handicapul…