Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a salutat luni "dinamica" miscarilor de extrema dreapta inregistrata la alegerile regionale din Germania si municipale din Belgia, informeaza AFP. "Dinamica inregistrata de AfD in Bavaria si de Vlaams Belang in Flandra confirma o viitoare rasturnare a echilibrelor politice in Parlamentul European in mai anul viitor", la alegerile europene, a apreciat pe Twitter presedinta Adunarii nationale (RN, fostul Front National). Marine Le Pen - ajunsa in turul doi al prezidentialelor din Franta din 2017 - considera ca a fost "inca o duminica revelatoare pentru…