- Potrivit informațiilor provenite de la mai multe surse judiciare, lidera partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata, joi pentru difuzarea de imagini violente pe Twitter.

- Lidera partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in…

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- 2000 de persoane din care 1700 de voluntari au desfasurat, saptamana trecuta (in noaptea de joi spre vinezi) o inedita operatiune de recenzare a celor fara un domiciliu fix (SDF) din capitala Frantei, numarul real al celor fara adapost in regiunea pariziana fiind subiect de polemici intre guvern si…

- Potrivit unor noi dezvaluiri care au fost publicate miercuri in "Le Canard enchaine", Nicolas Sarkozy, fostul sef al statului, l-ar fi pus la punct pe Laurent Wauquiez, dar nu in mod pasnic, ci intr-o atmosfera de atacuri verbale presarata cu injuraturi. "Nenorocitule!", "rahatule!", "schimba-ti…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, scrie agerpres.ro.

- Un tanar de 28 de ani suspectat ca a torturat un caine, in comuna Giroc, luna trecuta, a fost prins de polițiștii timișeni. Barbatul a fost chemat la audieri și a raspuns la intrebarile polițiștilor timp de mai multe ore.

- Platforma online Netflix va produce in curand un serial al carui "star" va fi orasul Paris, a anuntat marti primarul capitalei franceze, Anne Hidalgo, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, informeaza AFP. In contextul in care filiala franceza a platformei Netflix va lansa pe 23 februarie…

- Un copil din Irlanda a lipsit cel putin 243 de zile de la scoala, in decursul a trei ani, in ciclul primar. Acum, parintii baiatului risca sa fie amendati si sa ajunga la inchisoare, dupa ce au fost acuzați de Departamentul de Protectie a Copilului si Familiei in urma plangerilor primite in…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a sosit luni la Bagdad pentru a discuta cu responsabilii irakieni despre stabilizarea si reconstructia Irakului dupa infrangerea organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am venit pentru a va declara sprijinul…

- Lidera Frontului National (FN) francez, Marine Le Pen, si-a anuntat duminica intentia de a schimba numele acestei formatiuni de extrema-dreapta, ca parte a unei initiative prin care ea doreste sa transforme partidul intr-o forta pregatita de guvernare, informeaza agentia Reuters.

- Actrita franceza Mathilde Seigner, retinuta in stare de ebrietate la Paris dupa ce a pierdut controlul autovehiculului in care se afla, a fost condamnata marti la trei luni de inchisoare cu suspendare, informeaza vineri o sursa judiciara, citata de AFP. Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare…

- Un avocat din Chisinau a fost retinut vineri, 9 februarie, pentru 72 de ore de CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Barbatul de 63 de ani este banuit ca ar fi pretins 1.000 de euro de la clientii sai pentru a influenta persoane publice din cadrul unei instante de judecata…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Medicul homeopat din Constanta Victor Emanuel Bot, condamnat definitiv la pedeapsa de 11 ani si patru luni de inchisoare, a formulat un recurs in casatie. Actiunea medicului va fi solutionata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Primul termen a fost stabilit pentru data…

- Statele Unite au inceput diminuarea efectivelor militare din Irak, in urma infrangerilor suferite de organizatia terorista Stat Islamic, oficiali guvernamentali irakieni afirmand ca numarul militarilor americani va fi redus cu 60%, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Guvernul…

- Mester in arta lemnului, Nicolae Rotaru din Crasna a fost invitat sa vorbeasca despre arta gorjeneasca in cadrul unei expozitii ce va avea loc, in primavara, in capitala Frantei. Artistul i-a cunoscut pe reprezentantii Asociat...

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi…

- 52 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum in libertate prin gradina zoologica din Paris. Astfel, autoritațile au fost nevoiți sa inchida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii.

- Situatia din capitala Frantei devine tot mai grava. Fluviul Sena s-a revarsat, asa ca zeci de case risca sa ajunga sub ape. Localnicii sunt disperati si asteapta interventia autoritatilor. Primaria din Paris a instituit o celula de criza.

- Un barbat care a incercat sa mituiasca doi politisti cu cate 100 de euro a fost condamnat de magistratii de la Tribunalul Suceava. Grigorie Nemciuc a primit doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, precum si o amenda penala de 3.600 de lei. Solutia nu este definitiva si ...

- Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet face obiectul unei proceduri disciplinare pentru incalcarea regulamentului antidoping, dupa ce a lipsit de la trei controale inopinate, a anuntat Federatia franceza de tenis (FFT). In varsta de 27 ani, Alize Cornet ocupa locul 42 in clasamentul…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii.

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Extrema stanga a Frantei, Timothey N'Guessan, a suferit o entorsa in meciul cu Belarus (32-25) si nu va mai putea juca la Campionatul European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia, relateaza L'Equipe. N'Guessan, de la FC Barcelona, a suferit o entorsa la genunchiul…

- Teatrul sucevean care poarta numele celebrului dramaturg Matei Vișniec va susține anul acesta o reprezentație la Paris, capitala Franței, dar și una dintre marile capitale culturale ale lumii.„Am primit o scrisoare de la Institutul Cultural Roman – la inceputul lunii septembrie, Teatrul ...

- Se apropie implinirea a sapte ani de la inceputul razboiului civil din Siria. Iar luptele nu par sa incetineasca, chiar daca dusmanul oficial, Daesh, autointitulata Stat Islamic, a disparut ca jucator pe teren, redevenind organizatie terorista in retea. Din contra insa, valul de fum care acoperea situatia…

- Reacția unui copil din Siria care credea ca va fi impuscat de obiectivul aparatului a impresionat o lume intreaga. Este vorba despre Adi Hudea, care a fost surprins in 2012, de fotojurnalistul turc Osman Sagirli. Atunci baiețelul avea 4 ani. Atunci cand i-a fost facuta poza, copilul a crezut ca se afla…

- Politia franceza a recuperat toate bijuteriile furate miercuri de hoti inarmati dintr-un magazin situat in interiorul celebrului Hotel Ritz din Paris, situat in Place Vendome, in apropierea Ministerului francez al Justitiei. au declarat oficiali francezi. Bijuteriile, evaluate la 4,5 milioane ...

- Regulamentul pentru transport persoane in regim taxi, pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei Capitalei pana in 7 februarie, prevede obligatia firmelor de taxi de a avea montat sistem de plata cu cardul in toate masinile si sanctionarea soferilor cu amenda de pana la 500 de lei daca refuza cursele.

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- Adunarea Nationala si Bundestagul, camerele inferioare ale parlamentelor Frantei si Germaniei, urmeaza sa aprobe, la 22 ianuarie, cu ocazia marcarii a 55 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysée, o rezolutie comuna care va defini perspectivele pentru un nou tratat între Paris si Berlin…

- Doua gropi comune, continand cadavrele a zeci de civili si militari sirieni asasinati de jihadistii din gruparea Stat Islamic (SI), au fost descoperite vineri in vestul provinciei Raqqa, a indicat agentia oficiala siriana Sana, preluata de AFP. "Doua gropi comune au fost descoperite astazi…

- Termenul in care presedintele, opozitia, Avocatul Poporului sau Inalta Curte pot sesiza la Curtea Constitutionala legile justitie este de doar doua zile iar juristii consultati de HotNews.ro sustin ca acesta include zilele nelucratoare. Or, legea privind statutul magistratilor inca nu a fost publicata…

- O instanta din Houston, statul american Texas, l-a condamnat la 16 ani de inchisoare pe un refugiat irakian, in varsta de 25 de ani, care voia sa se alature retelei teroriste Stat Islamic si intentiona sa invete sa asambleze dispozitive explozive improvizate, relateaza site-ul postului France 24.

- Potrivit ultimelor informatii, un tren a intrat joi in coliziune cu un autobuz scolar in orasul Perpignan din sudul Frantei. Patru persoane, dintre care doi copii, au fost ucise in accident, informeaza presa franceza. Serviciile de urgenta au sosit rapid la locul accidentului si a fost instituita o…

- China, Japonia, India, UE, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Italia, Elvetia, Austria, Suedia, Norvegia, Romania, Israel, Ucraina si Emiratele Arabe Unite au adoptat aceasta declaratie – denumita “Declaratia de la Paris” -, redactata la initiativa Frantei. Dintre…

- A fost haos marți in capitala franceza. Conferința pentru climat, greva transportului in comun și condițiile meteo au dat peste cap circulația din Paris. Cozile de mașini au depașit 550 km, un record nemaivazut in regiunea pariziana pana acum.

- Procuratura municipiului Chisinau a deferit astazi justitiei cauza penala de învinuire a managerului Centrului de plasament temporar al copiilor si tinerilor orfani în perioada postinstitutionala „Vatra” si a unui angajat al aceleiași institutii, suspectati de comiterea torturii,…

- Un primar de extrema dreapta din sudul Frantei, deja un obisnuit al gesturilor provocatoare, a starnit luni o polemica vie dupa ce a inaugurat o campanie de afisaj cu o femeie legata pe o cale ferata, in cadrul unei campanii publicitare care cere ca trenurile de mare viteza sa circule si prin localitatea…

- O moldoveanca risca o amenda de pana la 4.500 de lei, dupa ce a incercat sa scoata din țara un lot de țigarete nedeclarate. Femeia a fost deconspirata pe Aeroportul Internațional Chișinau.Cele 6.

- Politistii vor avea puteri sporite! Inclusiv sa foloseasca forta, daca cineva refuza sa-i asculte, sa le deschida usa sau sa coboare din masina. Sunt masuri dure, luate dupa ce mai multi agenti au fost jigniti, raniti sau chiar ucisi in misiune.

- Tudorel Toader a prezentat legile Justiției la Comisia de la Veneția. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a participat sambata, 9 decembrie, la sesiunea de lucru a Comisiei de la Veneția, unde a prezentat evoluțiile legislative din Romania referitoare la legile Justiției. „Comisia de la Veneția — sesiunea…

- O expoziție organizata la Berlin și dedicata mai multor "martiri" din istorie, in randul carora se afla și unul dintre autorii atentatelor de la Paris din 2015, a provocat scandal in Germania și a determinat un protest oficial din partea Franței, a anunțat luni AFP. Intitulata…

- Sunt probleme în familia superstarului de la Barcelona Lionel Messi, al carui frate a fost arestat pentru port ilegal de arma si risca sase ani de închisoare. Mathias Messi era cautat de o zi de politia din Argentina, dupa ce oamenii legii au gasit în barca lui urme de sânge…

- Ambasadorul roman a reamintit ca acest obiectiv "a fost reafirmat cu tarie in timpul vizitei in Romania, in august, a președintelui Franței, Emmanuel Macron — prima vizita bilaterala pe care noul șef al statului francez a efectuat-o in regiune". Luca Niculescu a reamintit "afinitațile culturale puternice…