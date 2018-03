Stiri pe aceeasi tema

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, realeasa duminica la conducerea partidului sau, Frontul National, a propus redenumirea formatiunii in Adunarea Nationala, pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", transmite agentiile internationale, citate de Agerpres.

- "Istoria este de partea noastra si ne va purta din victorie in victorie", a declarat sambata fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, controversatul Steve Bannon, invitat vedeta la congresul partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), relateaza Agerpres.

- Membrii Frontului National din Franta (extrema dreapta) au sustinut sambata planul controversat al liderului formatiunii, Marine Le Pen, de a renunta la moneda unica euro, relateaza agentia dpa.In prima zi a congresului partidului, care se desfasoara la Lille (nord) si care are ca obiectiv…

- Polemicul Steve Bannon, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, este sambata invitatul vedeta la deschiderea celui de-al XVI-lea Congres al Frontului National (FN, extrema dreapta franceza) care se desfasoara la Lille (nordul Frantei), informeaza EFE. Bannon, care si-a exprimat tot timpul…

- Sute de membri ai Frontului National se reunesc sambata, la Lille (nordul Frantei), in cadrul unui congres considerat de catre lidera partidului, Marine Le Pen, drept o incercare de relansare a formatiunii de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa.

- Justitia europeana a confirmat miercuri retineri din salariul eurodeputatilor francezi de extrema-dreapta Bruno Gollnisch si Jean-Marie Le Pen, decise de Parlamentului European, din cauza implicarii celor doi in cazuri de angajari fictive in posturi de asistenti parlamentari a unor reprezentanti…

- "Uniunea Europeaa (UE) va petrece o seara proasta", a comentat duminica seara, pe Twitter, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) francez Marine Le Pen. De fapt, coalitia formata de Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, Liga si micul partid Fratelli d'Italia obtine aproximativ 35- din voturile…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Saptamanalul francez Le Journal de Dimanche (JDD) sustine ca presedintele partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), Marine Le Pen, este "in prezent vizata de un control fiscal", pe care aceasta il denunta ca fiind "o noua persecutie", informeaza AFP. De asemenea, saptamanalul informeaza…

- Liderul partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in perioada…

- Cu zece zile inainte de un congres al partidului prin care liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, spera sa relanseze Frontul National, ea a devenit din nou tinta criticilor din partea tatalui sau, fondatorul partidului, informeaza miercuri dpa.Jean-Marie Le Pen (89 de ani) si-a publicat…

- Coreea de Nord este ”dispusa” sa participe la negocieri cu Statele Unite, a anuntat duminica delegatia sa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, citat de News.ro . In cadrul unei intalniri cu presedintele sud-coreean Moon…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- Lidera Frontului National (FN) francez, Marine Le Pen, si-a anuntat duminica intentia de a schimba numele acestei formatiuni de extrema-dreapta, ca parte a unei initiative prin care ea doreste sa transforme partidul intr-o forta pregatita de guvernare, informeaza agentia Reuters.

- Acesta va ramane cu titlul de presedinte de onoare al formatiunii de extrema dreapta, relateaza AFP.Curtea de apel de la Versailles a apreciat in decizia comunicata vineri ca excluderea lui Le Pen din randurile FN, in august 2015, de catre biroul executiv al acesteia "nu are efect asupra…

- Justitia franceza a confirmat vineri excluderea lui Jean Marie Le Pen din formatiunea pe care a creat-o, Frontul National, dar doar ca simplu membru de partid, lasandu-i astfel titlul de presedinte de onoare al formatiunii de extrema dreapta, relateaza AFP. Curtea de apel de la Versailles…

- Conservatorul Nicos Anastasiades, reales, duminica, in functia de presedinte al Ciprului, a obtinut 55,99 la suta din totalul voturilor exprimate, conform rezultatelor definitive ale celui de-al doilea tur al scrutinului prezidential. Contracandidatul lui Anastasiades, Stavros Malas, a obtinut 44 la…

- Patru migranti au fost raniti de gloante intr-o incaierare produsa joi la Calais, in nordul Frantei, unde migranti afgani si eritreeni au intrat in conflict din cauza repartizarii alimentelor, relateaza AFP citand surse concordante. Trei dintre raniti au fost transportati la spitalul local din Calais,…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris. Întâlnirea a avut loc la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o într-o tabara de refugiati sirieni din Iordania în calitate de trimis special al Înaltului…

- Formatia Nantes, cu Ciprian Tatarusanu integralist, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Toulouse, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Frantei.Nantes a deschis scorul in minutul 19, prin Krhin. Toulouse a egalat in minutul 90+6, prin Gradel, din penalti. Alte…

- Mașina de parada a lui Hitler, un Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, va fi scoasa la licitație in cadrul evenimentul organizat pe 14 ianuarie la Scottsdale, in Arizona. Automobilul, care potrivit jurnaliștilor de la CBS, ar fi deținut de un miliardar rus, este atracția principala a licitației…

- Televiziunea rusa Russia Today a ramas fara acreditare la Președinția franceza, potrivit propriilor afirmatii. Reprezentantii postului au anuntat ca jurnalistilor sai li s-a interzis accesul la Palatul Elysee pentru a doua oara intr-o saptamana.

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…

- Au trecut șase ani de la nașterea copilului fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy (62) cu modelul Carla Bruni (49), iar inca de la venirea pe lume a fetiței pe nume Giulia Sarkozy, parinții ei celebrii au incercat din greu sa o ținta departe de atenția publica. Pe atunci apareau cateva fotografii…

- Lideri ai partidelor europene de extrema dreapta, intre care lidera Frontului National francez Marine Le Pen si liderul Partidului Libertatii din Olanda Geert Wilders, se intalnesc sambata in cadrul unei conferinte controversate in capitala ceha Praga....

- In urma cu doua zile, plenul Camerei Deputaților a aprobat cu 179 voturi „pentru” și 90 voturi „impotriva” reglementarile aduse de coaliția PSD-ALDE-UDMR Statutului judecatorilor și al magistraților. Deputații aleși de electoratul din județul Maramureș au votat in felul urmator: 1. Bota Marius Sorin-Ovidiu…

- Partidul Frontul National (FN, extrema dreapta) a fost inculpat pe 30 noiembrie de complicitate si tainuire in cadrul anchetei cu privire la presupuse angajari fictive a unor asistento de catre eurodeputati FN, a declarat marti trezorierul formatiunii, Wallerand de Saint-Just, pentru AFP. ”Este urmarea…

