Presedinta formatiunii de extrema dreapta - al carei nume a fost schimbat anul acesta in Rassemblement national (RN) - a fost inculpata deja, in iunie 2017, in acest dosar, insa doar cu privire la abuz de incredere si complicitate la abuz de incredere.



Justitia suspecteaza formatiunea ca a creat un sistem fraudulos constand in angajarea unor membri in calitate de asistenti parlamentari, remunerati cu fonduri europene. Parlamentul European de la Strasbourg evalueaza prejudiciul pe care l-a suferit la suma de sapte milioane de euro.



In cazul unui proces, Marine Le Pen risca…