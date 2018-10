Presedinta Adunarii Nationale franceze (AN, fostul Front National, de extrema dreapta), Marine Le Pen, s-a intalnit cu Steve Bannon joi, la Paris, prilej cu care i-a 'reiterat interesul sau' fata de proiectul de 'ajutor tehnic' al fostului consilier al presedintelui american Donald Trump pentru partidele populiste din Europa in vederea alegerilor europarlamentare din mai 2019, relateaza vineri AFP.

Presedinta AN se distantase luni, la Roma, de Bannon, care isi propune sa organizeze partidele dreptei radicale din Europa, in primul rand pentru constituirea unui grup in viitorul Parlament…