Stiri pe aceeasi tema

- "Unul din cei mai nefrecventabili, intoleranți și populiști politicieni ai Europei este luat la intrebari de justiția franceza", a scris Radu Tudor. Presedinta Adunarii Nationale franceze (fostul Front National) Marine Le Pen, convocata vineri la tribunalul din Paris, a fost anuntata despre reincadrarea…

- Presedinta Adunarii Nationale franceze (fostul Front National) Marine Le Pen, convocata vineri la tribunalul din Paris, a fost anuntata despre reincadrarea inculparii sale in fapte prezumate de "deturnare de fonduri publice" in cazul asistentilor fictivi ai partidului in Parlamentul European, relateaza…

- Presedinta Adunarii Nationale franceze (fostul Front National) Marine Le Pen, convocata vineri la tribunalul din Paris, a fost anuntata despre reincadrarea inculparii sale in fapte prezumate de "deturnare de fonduri publice" in cazul asistentilor fictivi ai partidului in Parlamentul European, relateaza…

- Liderii italian si francez de extrema dreapta si suveranisti Matteo Salvini si Marine Le Pen au atacat luni "buncarul de la Bruxelles", cu prilejul lansarii, la Roma, a campaniei lor electorale pentru alegerile europene din mai 2019, relateaza AFP. "Intalnirea din mai va fi finalul unui parcurs, a unei…

- Ministrul de interne austriac, Herbert Kickl (FPOe, extrema dreapta), era marti sub tirul criticilor opozitiei, care il acuza de deriva ''iliberala'', dupa modelul promovat de premierul ungar Viktor Orban, dupa difuzarea unor instructiuni ce vizeaza limitarea cooperarii politiei cu…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta), a propus luni formarea unui bloc comun in cadrul Parlamentului European cu partidul premierului ungar Viktor Orban, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta), a propus luni formarea unui bloc comun in cadrul Parlamentului European cu partidul premierului ungar Viktor Orban, transmite AFP. "Invit cu placere prim-ministrul ungar Viktor Orban si partidul sau…

- Politia germana a fost acuzata miercuri ca a lasat sa fie divulgate documente confidentiale catre extrema dreapta si ca a turnat gaz pe foc dupa violentele care au zguduit orasul Chemnitz si intreaga tara.