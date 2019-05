Stiri pe aceeasi tema

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, a declarat ca doreste sa formeze o „super-factiune” cu alte partide politice cu viziuni similare in viitorul Parlament European, transmite sambata agenția DPA, citata de Agerpres. Le Pen, care conduce Adunarea Nationala ...

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, a declarat ca doreste sa formeze o "super-factiune" cu alte partide politice cu viziuni similare in viitorul Parlament European, transmite sambata dpa. Le Pen, care conduce Adunarea Nationala (AN, fostul Front National din Franta, extrema…

- Douasprezece partide de extrema dreapta din state ale Uniunii Europene se vor reuni sambata, la Milano, in jurul liderilor francez Douasprezece partide de extrema dreapta din state ale Uniunii Europene se vor reuni sambata, la Milano, in jurul liderilor francez Marine Le Pen si italian Matteo Salvini,…

- Douasprezece partide de extrema dreapta din state ale Uniunii Europene se vor reuni sambata, la Milano, in jurul liderilor francez Marine Le Pen si italian Matteo Salvini, cu o saptamana inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, a comunicat joi formatiunea franceza Adunarea Nationala (RN,…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru presedintele francez Emmanuel Macron, partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national /RN/) devanseaza formatiunea prezidentiala Republica in Mars (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor…

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…

- (corespondenta din Strasbourg) Cei 28 de șefi de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene s-au reunit miercuri seara, la Bruxelles, in cadrul unui summit extraordinar organizat cu doar doua zile inaintea expirarii termenului suplimentar (12 aprilie) acordat Londrei pentru a gasi soluția…

- Parchetul din Nanterre (langa Paris) a cerut ca Marine Le Pen, presedinta partidului de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN, fostul Front National), sa compara in fata tribunalului pentru ca a difuzat pe Twitter, in 2015, fotografii cu executii comise de Statul Islamic, au indicat vineri surse…