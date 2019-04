Marine Le Pen, lidera Adunarii Nationale (Rassemblement National, RN, ex-Frontul National), extrema dreapta franceza, a declarat ca partidul sau va incepe strangerea de fonduri de la sustinatori in vederea campaniei pentru alegerile europarlamentare din luna mai, dupa ce a esuat in tentativa de a obtine un credit bancar, transmite Reuters.



Se anticipeaza ca formatiunile nationaliste, eurosceptice si antiimigratie vor obtine castiguri electorale importante la scrutinul europarlamentar, iar RN se afla aproape la egalitate in optiunile de vot cu partidul prezidential La Republique en…