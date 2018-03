Stiri pe aceeasi tema

- "Protocoalele reprezinta acorduri cu mai multe instituții care stabilesc metode de cooperare, nu pe langa lege, nu de atribuții suplimentare, ci punand in aplicare legea. Maine va fi publicat protocolul din 2009 dintre Parchetul General și SRI. Noi nu avem un protocol semnat cu DNA, ci cu Parchetul…

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, se va prezenta din nou la audiere in comisia SRI, pe 5 aprilie, a anuntat, marti, presedintele comisiei parlamentare de control, Claudiu Manda. Fostul oficial SRI va da lamuriri despre relatia sa cu parchetele, cu zona politica, dar si cu mass-media. “Audierea…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns luni la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde participa la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017. Seful statului a fost intampinat de directorul SRI, Eduard Hellvig si nu a facut nicio declaratie la sosirea la eveniment.Citeste si:…

- De cateva zile cele mai folosite cuvinte din limba romana par a fi ”protocol” și ”declasificare”. Unii vorbesc de 65 de protocoale, alții doar de unul singur. Cred ca e momentul sa spunem ca e vorba de un protocol, incheiat la 4 februarie 2009, semnatarii fiind George Maior, in calitate de director…

- Prin comparație cu serviciile secrete din cele mai puternice 10 state membre din NATO, numarul de angajați al SRI este cel mai mare raportat la populația Romaniei. Asta arata o analiza comparativa, realizata de Romania Curata, care releva faptul ca Serviciul Roman de Informații beneficiaza de cel mai…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, se impun o serie de clarificari: Conform…

- In prima faza s-a aflat, joi, ca actualul director al Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, dar si fostul numar 2 din SRI, generalul Coldea, au fost audiati, in mare taina, zilele trecute, la DIICOT, asemeni sefei DNA, Laura Kovesi, toti in aceeasi cauza – dosarul “Black Cube”. Fostul ofiter…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, miercuri, la Senat ca este convins de faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea spune adevarul, și daca se dovedește implicarea SRI in formarea Guvernului USL din 2012, atunci ar trebui schimbate toate legile si create institutii care nu sunt abuzive. “Daca lucrurile…

- SRI reacționeaza, prin vocea purtatorului de cuvant Ovidiu Marincea, la informatia cu privire la audierea lui Eduard Hellvig la DIICOT, in dosarul Black Cube."Domnul director al Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT, pentru a da declarații…

- "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul Ponta.In ceea ce priveste acuzatiile aduse de Victor Ponta, el a afirmat: "Ii las sa se afunde si mai mult". Citeste si: Victor…

- Dragnea promite ca dezvaluirile vor continua: ”Ii las sa se afunde și mai mult, aseara a fost doar primul episod”, a spus președintele PSD, miercuri, la Parlament despre acuzațiile pe care i le-a adus lui Ponta, potrivit carora a facut Guvernul, in 2012, cu lista de miniștri data de șeful SRI George…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele “lucruri ilegale, daca le cunoaste”. ”De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat, de la un prim-ministru…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, declarat ca nu crede ca Florian Coldea va dezvalui secrete ale Serviciului Roman de Informatii la audierea de marti de la comisia parlamentara de specialitate. ...

- Colegiul National de Informatii, institutie de invatamant care face parte din Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul" (ANIMV), aflata in subordinea Serviciului Roman de Informatii (SRI), urmeaza sa fie desfiintat. Decizia de suspendare a activitatii, care va fi urmata de inchiderea Colegiului,…

- „Nu poti fi serios in momentul in care dupa ceva timp spui ca ai primit o diploma la care nu ai participat. Asta face parte din discutii de club, de seara cand te duci, bei ceva la club si pe urma spui dimineata ca nu stii ce s-a intamplat. Faptul ca actuala conducere a SRI a considerat ca trebuie…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Dezvaluirile fostul șef al Serviciului Roman de Informații (SRI), George Maior, din fața comisiei parlamentare de control a activitații serviciului are implicații din ce in ce mai adanci. Ele au provocat mare deranj in PSD. George Maior a dezvaluit faptul ca președintele PSD Liviu Dragnea participa…

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de...

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat Serviciului Roman de Informatii o nota secreta la care a facut referire fostul presedinte al Agenția Naționala de Integritate (ANI), Horia Georgescu, in care figura si Klaus…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Proiectul de lege modifica Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii si prevede ca, prin unitatile sale, SRI executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului, executa interventia antiterorista, in conditiile metodologiei…

- Noua sesiune parlamentara vine cu mai multe provocari pentru coaliția PSD-ALDE. Cei de la Putere au anunțat proiecte ambițioase, in acest an: Legea pensiilor, Fondul Suveran de Dezvoltare, Codul Administrativ, legea parteneriatului public-privat, care ar modifica legislația actuala in mare parte și…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Ambasadorul României în SUA, George Maior, fost director al Serviciului Român de Informatii, a afirmat vineri ca a avut o discutie "foarte buna" cu presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

