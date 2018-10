Marinarul roman rapit in septembrie a fost eliberat. El urmeaza sa fie repatriat Atacul piraților din septembrie s-a produs asupra unei nave care opera sub pavilion elvețian și care transporta grau de la Lagos spre Port Harcourt. Aceasta a fost atacata in largul apelor nigeriene, fiind rapiți 12 dintre cei 19 membri ai echipajului. Acum, MAE, a anunțat intr-un comunicat de presa ca ”Cetațeanul roman urmeaza sa fie repatriat in zilele urmatoare, acesta fiind asistat in prezent de o echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Berna. Familia cetațeanului roman aflata in contact permanent cu reprezentanții Celulei de Criza a MAE a fost informata in acest… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

