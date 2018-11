Marinarii ucraineni făcuţi prizonieri au fost ''transferaţi'' la Moscova (avocaţi) Marinarii ucraineni facuti prizonieri duminica in largul Crimeii, dupa ce garda de coasta rusa a interceptat doua vedete si un remorcher ale armatei ucrainene, au fost transferati intr-o inchisoare la Moscova, au anuntat joi pentru AFP doi dintre avocatii lor.



''Au fost transferati la inchisoarea Lefortovo la Moscova'', a declarat avocatul Gemil Temisev, precizand ca detine aceste informatii de la ''avocati din Lefortovo'', o celebra inchisoare din capitala rusa.



''Marinarii au fost transferati cu avionul la Moscova'' dupa-amiaza,…

Sursa articol: agerpres.ro

