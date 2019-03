Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi marinari romani au fost rapiti de pe nava Histria Ivory, aflata sub pavilion romanesc, in apele Republicii Togo. Din primele informatii este vorba despre 3 marinari, iar atacul asupra navei...

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Abuja, are in atenție evenimentele legate de incidentul produs in apele teritoriale ale statului Togo la data de 3 martie 2019, in care a fost implicata o nava sub pavilion maltez.Reprezentanții misiunii diplomatice au intreprins, in…

- Trei marinari romani au fost rapiți de pe nava Histria Ivory, aflata sub pavilion romanesc, in apele Republicii Togo, informeaza Antena3.Atacul asupra navei romanesti a avut loc aseara. Compania care detine nava a confirmat informatia potrivit careia nava a fost atacata de pirati, iar mai…

- 6 marinari rusi au fost rapiti de o grupare de pirati in Golful Guineei, in largul coastelor statului african Benin, anunta agentiile de presa de la Moscova.Autoritatile din tara africana sustin ca piratii ar fi atacat si jefuit echipajul unui vas cargo in data de 2 ianuarie.

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca Ambasada Romaniei la Roma și oficiile consulare acționeaza pentru a preintampina posibilele discriminari ale cetațenilor romani, ca urmare a modificarii codului rutier italian in privința mașinilor inmatriculate in alta țara. „Autoritatile romane urmaresc cu…

- Rezidenții din Italia nu mai pot merge cu masini inregistrate in alte țari Cetatenii straini cu rezidenta în Italia nu mai pot circula cu masini înregistrate în alte tari, potrivit noului decret al sigurantei. Cei peste 1,2 milioane de români rezidenti în Peninsula…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, ca autoritatile romane urmaresc cu atentie subiectul modificarile legislative introduse in Italia cu privire la masinile inmatriculate in alta tara ale cetatenilor rezidenti straini, adaugand ca Ambasada Romaniei…

- Premierul Viorica Dancila va avea o discuție, in cursul acestei zile, cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, și cu secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, cu privire la situația „inedita” privind remanierea, au declarat joi, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, surse din PSD.Potrivit surselor citate,…