- Astazi, o fetita de numai 11 ani a cazut in cap dintr-un microbuz scolar aflat in mers, la Zalau. Scena groazei s-a petrecut sub ochii colegilor sai, care se intorceau de la scoala. Acum, la doar cateva ore de la cumplita intamplare, micuța a murit.

- „La un ceai”, intr-o „Noapte fara anotimp”, sa-i ofere o „Floare de colț”. „Și de-ar fi”, la un „Ceas fara timp”, „Intre om și cer”, „Oameni de zapada” cu „Suflet fara chei” vor aștepta „Antiprimavara”. Acesta este un scurt periplu prin melodiile ce au incantat generații intregi de iubitori de folk,…

- Un spectacol folcloric extraordinar intitulat „Suflet de roman”, care este dedicat Unirii Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859, va avea loc in 23 ianuarie, de la ora 18,30, pe scena filarmonicii „Banatul” din sala Capitol. Vor fi prezenti pe scena mari interpreti ai muzicii populare, printre care…

- Horoscopul zilei de joi, 10 ianuarie, avertizeaza anumite zodii cu privire la problemele ce pot aparea la capitolul dragoste! Sunt nativi ce astazi vor suferi cumplit, in timp ce alții vor avea parte de o veste buna!

- Dupa mai multe saptamani petrecute departe de casa, o veste cumplita ajunge in aceasta seara in Madagascar, intr-o noua ediție ”Ultimul Trib”, de la ora 20.00, la Antena 1. Pe insula pustie, in timp echipa roșie incerca sa se incurajeze, in ciuda accidentarilor suferite de Oana și Neli, ba chiar au…

- Președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, a lansat un apel catre serviciile secrete SRI și SIE sa nu se implice in alegerile prezidențiale din 2019 și sa lase Romania sa aiba un președinte roman.”Fac un apel catre SRI, SIE, catre instituțiile de forța ale Romaniei: din toata inima va rog ca…

- Colegii din promotia 1976 a Facultatii de Comert Merceologie ASE Bucuresti, cu profunda durere anunta disparitia colegei Stanciu Angela Badea .In aceste momente cuvintele sunt de prisos O fiinta draga noua a luat calea spre Cer. Indoliati in suflet si plini de durere, ne despartim pentru totdeauna de…

- Romica Țociu, indragit actor de comedie și concurent la “Te cunosc de undeva!”, face declarații surprinzatoare, la Happy Channel. Acesta vorbește despre cel mai important sfat primit care l-a ajutat enorm in cariera sa artistica, despre o mare veste primita recent, dar și despre familia sa. „Cel mai…