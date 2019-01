Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au trimis o nava militara in Marea Neagra. Este vorba despre USS Fort McHenry. Presa rusa scrie ca nava a ajuns la destinatie prin stramtoarea Dardanele, in dupa-amiaza zilei de duminica, 6 ianuarie, la ora 21.30. Reactia Rusiei nu a intarziat sa apara.

- Flota Rusiei din Marea Neagra incepe manevre la sud de stramtoarea Kerci, care face trecerea dintre Marea Neagra si Marea Azov, la peste o saptamana de la incidentul naval din 25 noiembrie cand garzile de coasta ruse au interceptat si sechestrat prin utilizarea fortei trei nave militare ucrainene care…

- Incidentul de duminica ar putea servi drept preludiu pentru o confruntare mai mare, au avertizat analistii de securitate. Se pare ca Rusia vrea sa instituie o noua Cortina de Fier in Marea Neagra”, a declarat generalul in retragere Ben Hodges, fostul sef al fortelor americane in Europa, potrivit publicatiei…

- Recentele tensiuni din Marea Neagra, unde paza de coasta rusa a capturat trei nave ale marinei ucrainene, au atras, din nou, atenția asupra intențiilor Moscovei in zona. „Se pare ca Rusia vrea sa instituie o noua Cortina de Fier in Marea Neagra", a declarat generalul in retragere Ben Hodges, fostul…

- Rusia a redeschis traficului maritim in stramtoarea Kerci, intre Marea Neagra și Marea Azov, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite și confiscate de forțele navale ruse, a declarat un reprezentant al autoritaților portuare din regiunea Crimeea, citat de agenția Tass, conform Mediafax.LOVITURA…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters, scrie Agerpres. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene…

- Marina ucraineana susține ca Rusia a deschis focul și a capturat trei din naele sale, in largul Peninsulei Crimeea, anexate de Rusia in anul 2014, ceea ce reprezinta o escaladare grava a tensiunilor dintre cele doua țari. Potrivit BBC , care citeaza marina ucraineana, doua canoniere și un remorcher…