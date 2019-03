"Marina din Pakistan a reperat si a avertizat un submarin indian sa nu intre in apele sale teritoriale" luni dupa-amiaza, a anuntat marina, potrivit unui comunicat. ''Tinand cont de initiativa de pace a guvernului, submarinul indian nu a fost vizat'', mentioneaza sursa citata.



Aceasta este a doua oara din 2016 cand marina pakistaneza a detectat un submarin indian care a incercat sa intre in apele pakistaneze, potrivit Agerpres.



Tensiunile dintre rivalii sud-asiatici au inceput sa creasca de cand avioane de lupta indiene au intrat in spatiul aerian pakistanez in urma cu o…