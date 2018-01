Stiri pe aceeasi tema

- Marina Militara, mezina Armatei romane, deci prima uitata cand este vorba de dotari ar putea primi in 2018 un cadou care ii este de trebuinta, constand in patru corvete, valorand peste un miliard si jumatate de Euro.

- Cercetatorii de la Universitatea City din New York au obtinut un material la fel de rezistent ca armura, care sa poata opri gloantele. Cel mai rezistent material din lume este extrem de subtire si comod la purtare. Secretul este grafenul, un material foarte subtire, care este format din straturi de…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- "Ar trebui sa ne obisnuim cu ideea asta, cu normalitatea, adica asa cum au disparut si au disparut nu ca a vrut Federatia, foarte multe cluburi si foarte multe de traditie. Progresul, Rapid, Constanta, Craiova, Sportul, U Cluj, FC Brasov au disparut. UTA se chinuie pe acolo prin liga a doua.…

- O analiza realizata de Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney arata ca cele zece directii in care omenirea va face cele mai mari progrese in anul 2018 in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Una dintre cele mai mari sperante a oamenilor sunt descoperirile…

- Berbec – Horoscop 26 decembrie 2017 Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste.Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor tale cele mai profunde. Rareori…

- Ianis Hagi va parasi cu siguranța Fiorentina in aceasta iarna și, in ciuda declarațiilor inițiale facute de tatal sau, care n-ar fi vrut sa-l transfere in Serie B, cel de-al doilea eșalon italian pare opțiunea cea mai probabila pentru mijlocașul de 19 ani. Ultima echipa intrata pe fir pentru transferul…

- BerbecFoarte interesante sunt relațiile cu strainatatea in aceste zile. Este rost de calatorii indepartate, de discuții cu persoane straine sau de planuri in acest sens. Se deschide o etapa deosebita vizavi de relațiile cu strainatatea, evidențiindu-se totodata și o dorința de rafinare…

- A devenit deja o traditie ca, in preajma sarbatorilor de iarna, Asociatia "Suflete deschiseldquo; si societatea Arimex Comexim 2000 SRL, cu ajutorul unor persoane binevoitoare, sa organizeze actiuni caritabile, sa imparta alimente, zambete si daruri copiilor bolnavi, batranilor din aziluri, nevazatorilor,…

- Skoda a lansat o versiune speciala pentru Fabia. Modelul constructorului din Cehia folosește un motor de 1.4 litri benzina care produce 125 de cai putere, cuplat la o cutie DSG. Vor fi produse doar 1.300 de exemplare.

- Sicriul in care se afla trupul neinsufletit al Regelui Mihai a fost adus cu un avion la Bucuresti. La caremonia organizata la Aeroportul Henri Coanda au fost prezenti Margareta, Custodele Coroanei romane, membri ai Familiei Regale, reprezentanti ai Presedintelui Romaniei, ai Guvernului, ai Parlamentului,…

- Memorialul Sighet, sit care "celebreaza si simbolizeaza idealurile, valorile, istoria si integrarea la nivel european", a primit Marca Patrimoniului European (European Heritage Label), anunta Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.

- Facebook a prezentat noi functii ale Instagram, cu capacitatea de a salva postarile utilizatorilor, la o zi dupa anuntarea unui serviciu de mesagerie pentru copii. Operatorul gigant al retelei de socializare Facebook a anuntat ca utilizatorii Instagram Stories vor putea beneficia de salvarea…

- ♦ Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 mld. lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi in totalul veniturilor bugetare in anul 2018 le inregistreaza contributiile cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize 3,3%, impozit pe salarii si venit cu 2,3…

- Potrivit acestuia, o mare parte din bugetul de investitii de care Ministerul Apararii Nationale va dispune anul viitor va fi utilizata pentru dotarea marinei militare. "Eu am decretat ca anul 2018 este anul Marinei militare romanesti. Daca pana acum ne-am apropiat foarte mult de fortele aeriene…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 18,1 miliarde de lei, cu 11,29% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor.

- Autoritațile lituaniene au aprobat transferul catre Ucraina a unor stocuri de armament, care a fost utilizat anterior de catre armata locala. In prezent, trupele lituaniene au trecut pe standardele NATO, iar armele si munitia nu mai sunt in dotare, anunța site-ul Ministerului Apararii din Lituania.…

- In ultimul an, pretul bitcoin a crescut cu aproape 1,200%, de la aproximativ 732 dolari la peste 10.000 de dolari. Bitcoin si alte criptomonede din ce in ce mai valoroase, cum ar fi Ethereum, au adus mari recompense investitorilor si companiilor care au lansat oferte monetare initiale (ICO), vanzand…

- In luna noiembrie, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 100.286.015 de lei, in contextul in care in judet exista 106.689 pensionari. 92.308 de teleormaneni incaseaza pensie de stat, iar alti 19.187 beneficiaza de pensii de agricultura, potrivit unei informari facute de Casa…

- Previziuni karmice 2018 – TOATE ZODIILEZODIILE DE FOC: Leii și Sagetatorii sunt in vizorul astrelor inca din primele luni ale lui 2018. Leii au avut un 2017 benefic, iar 2018 va fi și mai mulțumitor. Leii și Sagetatorii vor fi vedetele anului karmic 2, un an al iubirii, al reintregirii.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Bethesda și Machine Games au lansat un demo gratuit pe Steam pentru Wolfenstein 2: The New Colossus, care include primul nivel. Din pacate, se pare ca demo-ul a aparut din necesitatea studioului de a vinde mai multe exemplare, intrucat recenziile sunt doar mixte (65% pozitive) și puține la…

- Comisia pentru Aparare din Senat a dat astazi, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care se vor achizitiona sapte sisteme de rachete sol aer Patriot, informeaza Agerpres.ro. Proiectul de lege al Guvernului pentru realizarea Capabilitatii…

- Comercianții din Bazar au zilele numarate. Ei nu vor scapa de evacuarea anunțata anul trecut, insa au primit un ragaz de cateva luni din partea Primariei, care și-a propus sa amenajeze aici un al doilea sediu administrativ. Zilele trecute, comercianții din Bazar [...] citește mai mult Post-ul Se inchide…

- „Zis-a Domnul catre iudeii care venisera la Dansul: Vai voua, carturarilor și fariseilor! Ca zidiți mormintele prorocilor pe care parinții voștri i-au ucis. Așadar, marturisiți și incuviințați faptele parinților voștri, pentru ca ei i-au ucis, iar voi le cladiți mormintele. De aceea și ...

- UPDATE ORA 07:06 Ofițeri ai armatei din Zimbabwe au anunțat ca au intervenit in noaptea de marți spre miercuri pentru a elimina "criminali" apropiați de președintele Robert Mugabe, dar au dezmințit orice tentativa de lovitura de stat contra stapanului absolut al țarii din 1980, transmite…

- Nicolae Dica a fost anunțat de Gigi Becali ca nu are de ce sa-i fie teama in aceasta iarna in privința jucatorilor pe care ii va pierde. Dennis Man, unul dintre cei mai buni jucatori ai FCSB-ului din ultima vreme, nu va fi vandut in viitorul apropiat indiferent de oferta pe care a avut-o. ...

- Manifestatia din Piata Victoriei a fost reluata, miercuri seara, cand cateva sute de oamenii protesteaza fata de noile masuri fiscale adoptate de Cabinetul Tudose, unii dintre ei venind cu suluri de hartie igienica pe care le-au aruncat spre sediul Guvernului.

- Specialistii armatei Germaniei analizeaza o serie de scenarii de risc pentru urmatoarele decenii, inclusiv destramarea Uniunii Europene si ajungerea la o situatie de „confruntari multipolare”, chiar si intre tarile vest si est-europene, arata documente citate de revista Der Spiegel, transmite gandul.info.…

- În urma cu puțin timp, pe DN 3A, la ieșire din localitatea Palazu Mare, în sensul giratoriu, o mașina a luat foc! Pompierii ajunși la fața locului au reușit sa striga incendiul. Șoferul a suferit un atac de panica și, la aceasta ora, primește îngrijiri medicale! …

- Potrivit normelor in vigoare, bugetarii din instituțiile și autoritațile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai statului pot primi, intre 1 iulie 2017 și 30 noiembrie 2018, o indemnizație de vacanța, denumita voucher de vacanța, la valoarea unui salariu minim pe economie, adica 1.450…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se reuneste din nou luni, incepand cu ora 14.30, presedintele comisiei anuntand inca de acum cateva zile ca vor fi invitati Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau. „In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane care au…

- Unitatile de invatamant din Targu Jiu primesc sume importante de bani de la bugetul local. Cei mai multi bani ajung la Liceul Teologic, unitatea scolara avand nevoie urgent de fonduri pentru lucrari in vederea obtinerii...

- Horoscop Mihai Voropchievici NOIEMBRIE 2017. Sa vedeți ce fuduli sunt Berbecii. Sunt in centrul atenției. Ii exaspereaza pe alții ca sa obțina ce vor. Taurii au un noiembrie furtunos, uragan, tensionat puțin. E bine sa nu dezvolte uraganul, sa se tempereze. Trebuie sa fie calmi. Gemenii…

- Inca din aceasta primavara, senatorul PSD Serban Nicolae pregatea un proiect prin care sa scuteasca de taxe si impozite antreprenorii care doreau construiasca cazinouri sau pensiuni pe insulele care „stau in paragina”. Proiectul, care parea la acea vreme „cu dedicatie”, abia recent a scos la lumina…

- O Romanie cu tineri frumoși și inimoși, dar tot fara autostrazi. Aceasta este viziunea pe care preotul Constantin Necula o are despre Romania peste 20 de ani și pe care a expus-o, astazi, in fața studenților Facultații de Teologie din Sibiu. Intrebat de tinerii prezenti sambata la un eveniment la Facultatea…

- NIS America a publicat un nou trailer pentru Tokyo Tattoo Girls in care sunt prezentați cei 6 companioni (Karin Tama, Mai Tachikawa, Akika Machida, Kayako Musashino, Chizuri Hachioji și Chocho Chofu) care pot fi aleși in joc: Tokyo Tattoo Girls va fi lansat in format digital și retail pentru PlayStation…

- Black Panther continua tradiția celor de la Marvel de a ne asalta cu minimum doua filme in fiecare an, deși in 2017 am beneficiat de trei pelicule. Universul cinematic Marvel genereaza niște sume astronomice la capitolul incasari. Acesta este și unul dintre motivele pentru care MCU nu pare sa se incheie…

- Cuvantul OK este, probabil, cel mai folosit termen din lume. Indiferent in ce colț al planetei ne-am afla, toți preferam sa folosim acest termen pentru a ne da acordul asupra unui lucru. OK este folosit, in fiecare zi, de noi toți. Cuvantul este pronunțat de oricine, indiferent in ce colț de lume s-ar…

- BERBEC: Finalul saptamanii este perfect pentru a petrece timp alaturi de persoana iubita. Cu toate acestea, e posibil sa fii solicitat pentru o sarcina de serviciu. Ai grija sa nu il dezamagești pe cel drag! Duminica ai succes in activitațile sociale. TAUR: Simți nevoia sa te…

- Realizatorul rubricii "Lumea Marinarilor", comandorul r dr. Marian Mosneagu a primit trei premii din partea Asociatiei Clubul Amiralilor cu ocazia celei de a XI a editie a Premiilor Clubului Amiralilor pentru scrierile cu tematica de marina. Premiul special ,,Comandor Eugeniu Botez in domeniul Publicistica…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost informat marti de echipa sa de securitate nationala asupra "unei serii de optiuni" de raspuns la amenintarile Coreei de Nord, in fata unei eventuale agresiuni, transmite EFE.Dupa cum a informat intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a Casei…

- Primaria municipiului Constanta intentioneaza sa achizitioneze un numar de 120 carnete de note de constatare.Potrivit anuntului, carnetul va avea un format A4 si va contine 50 file carnet. Caracteristici: carnet cu hartie autocopiativa 2 exemplare, diferite culori, primul alb, al doilea verde CB, CFB,…

- Juristul Florin Talpan a pierdut procesul intentat impotriva clubului FCSB, in care cerea ca vicecampioana Romaniei sa nu mai foloseasca actuala denumire, pentru ca ar face referire la numele "Steaua".Citeste si: Jurnalista Sorina Matei sare in apararea procurorului Iorga Moraru: 'DNA, un…

- Președintele Klaus Iohannis il va primi luni, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, agenda intrevederii va include evaluarea concreta a stadiului implementarii deciziilor adoptate la Summitul…

- Maria Ghiorghiu are vesti tulburatoare! Seara trecuta a avut loc un cutremur de 2,4 grade pe scara Richter in judetul Vrancea. Dupa acest seism, clarvazatoarea sustine ca i s-a aratat ceva infricosator.

- Un elicopter Mi-28 al armatei ruse care desfașoara operațiuni militare in Siria a fost nevoit sa aterizeze de urgența in provincia Hama din cauza unei defecțiuni tehnice, a comunicat vineri Ministerul Apararii de la Moscova, transmite Reuters, preluand o știre a agenției RIA. Niciunul din…