- Marina militara a Turciei a lansat luni unele din cele mai ample exercitii navale ale acestei tari, care vor avea loc pana pe 25 mai pe marile din vecinatate, transmite Xinhua, citand un comunicat al fortelor navale, informeaza Agerpres.ro. Exercitiile, denumite SeaWolf 2019, se desfasoara in Marea…

- Aria de cercetare in zona Marii Negre ”va fi largita” Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Hurduc, a declarat, astazi, ca va fi largita aria de cercetare în zona Marii Negre împreuna cu partenerii europeni. La o conferinta internationala, care are loc astazi si mâine…

- O nava militara franceza a trecut luna aceasta prin Stramtoarea Taiwan, au declarat agentiei Reuters doua surse oficiale americane, sub rezerva anonimatului potrivit Agerpres. Reuters arata ca evenimentul este neobisnuit si probabil agreat de Washington, dar in acelasi timp o sursa de tensiuni…

- Echipajul Navei Maritime Hidrografice (NMH) Alexandru Catuneanu a revenit in portul de baza Constanta dupa participarea la o misiune externa in cadrul exercitiul multinational Ariadne 19, organizat de Fortele Navale Elene, in largul Insulei Creta, informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).…

- Submarinele din clasa Varshavyanka, unitațile submarine cu propulsie super silențioasa vânate de navele militare ale Alianței Atlantice în Marea Mediterana și în Marea Nordului, au fost numite "gauri negre" de NATO, scrie Il Giornale citat de Rador. Marina rusa continua…

- Nava Maritima Hidrografica „Alexandru CATUNEANU” a acostat in portul Souda, din Insula Creta, Grecia, dupa un marș prin Marea Neagra, Marea Marmara și Marea Egee. Nava participa, in premiera, la exercițiul multinațional de lupta impotriva minelor “ARIADNE 19”, care se desfașoara, in perioada 14-25 martie…

