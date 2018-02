Marina Dina vorbește pentru prima oară despre problemele gemenilor. “A fost horror” Marina Dina vorbește pentru prima oara despre problemele gemenilor și despre cum s-a schimbat viața ei, de cand aceștia au venit pe lume. Fosta asistenta tv este o mama fericita și traiește din plin aceasta perioada. Chiar daca a intampinat probleme cu cei doi copii, Marina a trecut cu bine peste momentele tensionate și nu s-a panicat. „A trecut primul an. Au fost multe momente frumoase. Acum cateva zile, m-a emotionat ceva. Stateam intinsa pe jos, baietelul era suit pe mine, m-a prins de cap si m-a imbratisat si am plans instantaneu. Toate momentele au fost frumoase, pana si cele grele. Eu imi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A devenit mama de gemeni in urma cu aproximativ un an, a stat tot timpul acasa cu copiii, dar nu se plange! Marina Dina este foarte fericita ca a devenit mama si poate spune ca o este o femeie model.

