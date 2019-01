S-a calificat si la Europenele de seniori din Scotia Performanta de exceptie pentru Marina Baboi chiar in prima cursa a sezonului indoor. Atleta de la SCM Gloria Buzau a cucerit, sambata seara, la Bacau, in premiera titlul de campioana nationala universitara, la o competitie unde a reprezentat Universitatea „Ovidius” din Constanta. Marina a castigat proba […] Articolul Marina Baboi, campioana nationala dupa prima cursa a sezonului indoor apare prima data in Opinia Buzau .